양주시, 설날 연휴 5일간 응급진료체계 운영…의료 공백 최소화

시, 14일부터 18일까지 5일간

설날 연휴 응급진료체계 운영

경기 양주시가 설날을 앞두고 오는 14일부터 18일까지 5일간 '설날 연휴 응급진료체계'를 운영한다.

'설날 연휴 응급진료체계' 운영 안내문. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 연휴 기간 의료 공백을 최소화하기 위해 24시간 진료가 가능한 당직의료기관인 양주예쓰병원을 비롯해 일자별로 운영하는 병의원 및 약국을 지정해 시민들이 진료와 의약품 구매에 불편이 없도록 할 계획이다.

특히 ▲국군양주병원은 24시간 응급실 ▲나무정원여성병원은 산과응급실 ▲에스엘서울병원은 정형외과 응급 외상진료를 각각 운영한다. 또한 설날 당일에도 21세기내과의원, 더플러스24의원, 연세원탑정형외과의원이 정상 진료를 이어간다.

또한 투석 환자를 위해 ▲더맑은내과의원 ▲양주예쓰병원이 투석 가능 의료기관으로 운영되며, ▲선암건강약국 ▲참사랑약국은 공공심야약국으로 운영돼 야간 시간대에도 의약품을 구입할 수 있다. 단, 기관별 운영 일정과 진료 시간은 변동될 수 있으므로 방문 전 반드시 해당 기관에 전화로 확인해야 한다.

아울러 양주시보건소는 연휴 기간 중 상황근무반을 운영해 관내 의료기관 및 약국의 진료 일정 안내, 응급진료 체계 점검 등을 통해 시민 불편을 최소화할 예정이다.

설날 연휴 기간 운영 의료기관 및 약국 정보는 ▲양주시 보건소 ▲119구급상황관리센터 ▲보건복지부 콜센터를 통해 문의할 수 있다.

또한 ▲응급의료포털제공 누리집(E-Gen) ▲응급 의료 정보제공 앱 ▲큐알(QR)코드를 통해서도 가까운 의료기관 및 약국 정보를 손쉽게 확인할 수 있다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>