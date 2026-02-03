본문 바로가기
광주시교육청, 교육공무원 2천여명 인사 단행

호남취재본부 민찬기기자

입력2026.02.03 16:12

광주시교육청 전경.

광주시교육청은 다음 달 1일 자로 교육공무원 정기 인사를 단행했다고 3일 밝혔다.


인사 규모는 ▲유치원 교원 82명 ▲초등교원 1,208명 ▲중등교원 640명 ▲교육전문직원 157명 등 총 2,087명이다.

이번 인사는 2026년 교육지표인 '기본교육, 다양한 실력이 미래다'를 실현하는 데 초점을 맞췄다. 특히 공교육의 토양을 단단히 다지고 학생들의 맞춤형 성장을 지원할 교육행정 전문성과 학교 현장 경영 능력을 겸비한 인재를 적재적소에 배치하는 데 주력했다.


주요 인사로는 홍복학원(파견) 박철영 장학관을 시교육청 교육국장으로 배치했다. ▲서부교육지원청 교육장 백기상(시교육청 교육국장) ▲AI교육원장 최규남(AI교육부장) ▲시교육청 유초등교육과장 안진홍(광주서산초 교장) ▲동부교육지원청 교육지원국장 조미경(빛고을온학교 교장) ▲창의융합교육원 수리과학부장 정경희(일신중 교감) ▲교육연수원 교원연수부장 박은아(상무중 교장) ▲AI교육원 AI교육부장 기용주(광주장원초 교감) 등으로 발령했다.


이정선 교육감은 "공교육의 본질인 '기본교육'을 실현하고, 창의성을 갖춘 가슴 따뜻한 세계민주시민을 양성할 적임자를 적재적소에 배치했다"며 "이번 인사를 계기로 학생들의 성장을 든든하게 뒷받침하고, 'AI 기본교육 주권시대'를 활짝 열어 모든 학생이 미래 역량을 갖춘 인재로 성장하길 기대한다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
