의대 교수들, 李 대통령에 "정원 결정 4주 연기해 달라" 요구

공개서한 통해 정원 검증자료 공개 유예 촉구

"교육의 질 저하, 환자 위험으로 이어질 수 있어"

의과대학 교수들이 이재명 대통령에게 의대 정원 결정을 유예해 달라고 요구하고 나섰다.

전국의과대학교수협의회(의대교수협)는 3일 대통령실에 보낸 공개서한을 통해 "의대 정원 정책 관련 검증자료 공개와 결정 유예를 요청한다"며 "2027학년도 의대 정원 논의가 '숙의와 검증'보다 '일정의 속도'에 의해 좌우되는 현실을 깊이 우려한다"고 밝혔다.

앞서 의대교수협은 지난달 14일 보건복지부와 교육부에 추계 결과에 대한 해석 원칙과 복수의 시나리오 적용 기준 등에 대해 서면으로 질의하고 답변을 기다려 왔다. 이에 대해 복지부는 다음 달 25일까지 회신하겠다고 통보한 것으로 전해졌다.

의대교수협은 "국민의 생명과 건강에 직결되는 의학교육 정책은 반드시 '의대교육 현장 실현 가능성'에 대한 검증이 선행돼야 한다"며 "오늘 오후 2시 국무회의 생중계 및 2월6일 제5차 보건의료정책심의위원회(보정심) 회의에서 정원 관련 논의가 급히 결론에 이를 수 있다는 정보가 확인되고 있어 정책 신뢰와 국민 안전 측면에서 심각한 우려를 표한다"고 말했다.

이들은 "의대 정원이 장기 변수인 반면 교육·수련의 병목과 필수·지역 공백은 현재 진행형이며 국민 안전의 문제"라며 "2025년 4월 시점 통계에 휴학·유급·복귀 등 핵심 변수가 정확히 반영되지 않은 상태에서 2027~2031 시나리오를 결정하는 건 정책 신뢰를 훼손할 수 있다"고 지적했다. "교육 ·수련 수용능력을 무시한 정원정책 결정은 교육의 질 저하와 그에 따른 환자안전 위험으로 이어질 우려가 크다"고도 경고했다.

이어 "교육부와 복지부, 병무청이 최소한의 검증자료를 준비하기까지 약 4주간 정원 결정을 잠정 유예해 달라"고 요구했다. 또 2027~2031년 연도별 시나리오에 근거한 교육·수련 수용 능력 검증자료, 현재의 의료 공백을 줄이기 위한 필수의료 보상, 의료사고 부담 구조 개선, 전달체계 개편, 수련 인프라 확충 등의 일정표와 함께 의료사고 부담구조, 수련 인프라 확충 등 즉시 실행 가능한 대책의 일정표를 공개하도록 대통령이 담당 부처에 지시해 줄 것을 촉구했다.

의대교수협은 "의대 정원 논의 자체를 부정하지 않는다"며 "다만 숙의와 검증이 선행돼 교육·수련의 과부하로 인한 환자안전 리스크와 국민 피해를 사전에 방지하고자 한다"는 입장을 강조했다. 그러면서 "대통령께서 부디 국민 생명·건강에 직결되는 정책 수립 과정이 '진짜 대한민국 위상'에 걸맞게 검증 가능하고 책임 있는 절차로 진행되도록 조정해 주시길 간곡히 요청한다"고 했다.





