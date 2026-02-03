본문 바로가기
[인사]한국인터넷진흥원

서소정기자

입력2026.02.03 14:46

◇본부장급 보임

▲경영기획본부장 이동근 ▲AI보안산업본부장 오진영 ▲디지털위협대응본부장 박용규 ▲디지털위협예방본부장 이용필 ▲개인정보본부장 황보성 ▲디지털기반본부장 신대규


◇ 단장급 보임

▲안전경영단장 신한철 ▲AI보안정책단장 이익섭 ▲AI보안산업단장 안인회 ▲위협분석단장 김광연 ▲지역정보보호단장 박진완 ▲개인정보정책단장 임채태 ▲AI데이터안전활용단장 오동환 ▲마이데이터추진센터장 김종표 ▲디지털신뢰단장 나은아 ▲이용자보호단장 허해녕

◇ 팀장급 보임

▲인사팀장 안정은 ▲안전보건팀장 김병섭 ▲AI보안정책팀장 오주형 ▲정보보호공시제도팀장 김성훈 ▲양자암호기술팀장 김준섭 ▲최정예보안리더양성팀장 김지호 ▲상황관제팀장 김세권 ▲AI탐지대응팀장 이규생 ▲AI취약점대응팀장 류시내 ▲AI종합분석팀장 김은성 ▲포렌식분석2팀장 김홍기 ▲포렌식분석3팀장 김대식 ▲스미싱대응팀장 김정주 ▲랜섬웨어대응팀장 김기문 ▲ISMS인증팀장 장승재 ▲ 클라우드인증팀장 강동완 ▲AI중소기업정보보호팀장 배한철 ▲지역AX산업보안팀장 서민석 ▲유출조사팀장 손기종 ▲침해신고상담팀장 양지웅 ▲데이터안전활용팀장 이상걸 ▲AI데이터정책팀(TF)장 박상준 ▲AI스팸정책팀장 강동우 ▲스팸조사팀장 서혜정 ▲위치정보팀장 박민정 ▲인터넷주소기술팀장 민현우





서소정 기자 ssj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

