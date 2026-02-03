본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

청와대

李대통령 "주가·집값 같은 선상서 판단하면 안 돼…사회 지도층 선동 옳지 않아"

임철영기자

입력2026.02.03 14:42

시계아이콘01분 00초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

성과낸 공직자 대상 포상·칭찬 확대 지시
檢, 민생사범 단속 성과에 "정말 잘하셨다"

이재명 대통령은 3일 "주가와 집값은 좀 다르다"며 "집값과 주가를 같은 선상에 놓고 판단하면 안 된다"고 말했다. 전날 코스피가 급락한 것을 두고 "좋아하는 사람이 있다. 왜 그러는지 모르겠다"고 지적하기도 했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이 대통령은 청와대에서 열린 국무회의에서 "주가는 기업활동에 도움이 된다. 주가가 올랐다고 피해 보는 사람은 없는 반면 집값이 오르면 부동산에 투자자산이 묶여 생산적 영역으로 못 가서 사회경제 구조가 왜곡된다"며 "집값이 부당하게 오르면 집 없는 사람이 너무 고통스러워진다"며 이같이 밝혔다.


특히 이 대통령은 "모르면 그렇게 생각할 수 있는데 사회 지도적 입장에 있는 사람이 그렇게 얘기하거나 선동하는 건 옳지 않다"고 했다. 그러면서 "사회 환경이 개선되면 축하하고 격려하고 잘되도록 힘을 합치는 게 공동체의 인지 대상"이라며 주가 하락을 반기는 분위기를 비판했다.

이 대통령은 각 부처를 향해 성과를 낸 공직자에 대한 포상과 칭찬을 확대하라고도 지시했다. 이 대통령은 과학기술정보통신부가 일 잘하는 직원을 특별포상한 사례를 언급하며 ""다른 부처도 많이 해라. 가능하면 요란하게 해달라"고 주문했다.


이어 이 대통령은 "공직사회가 너무 딱딱하고 야단만 치면 의욕이 잘 안 생기는 경우가 있다"며 "공직자들이 적극적으로, 능동적으로 일을 해야 사회가 발전한다"고 했다. 이어 "우리 사회에서 가장 강력한 집단이 공직사회"라며 "의무 외에 하지 않으면 절대로 안 된다"고도 했다.


이 대통령은 대검찰청 보고와 관련해 물가 부담 요인으로 독과점적 지위를 남용해 과도하게 높은 가격을 책정하는 행태에 대해도 언급했다. 이 대통령은 검찰의 민생사범 단속 성과를 두고 "정말 잘하셨다"며 "원래 할 일이고 역량도 있는 조직"이라고 평가했다. 그러면서 "민생사범 단속을 철저히 해주기 바란다"고 당부했다.

전날 서울중앙지검 공정거래조사부(나희석 부장검사)는 지난해 9월부터 지난달까지 시장 질서를 교란하고, 물가를 상승시켜 서민 경제를 위협하는 국민 생활필수품 담합 사건을 집중적으로 수사해 52명을 재판에 넘겼다고 밝혔다. 검찰은 국내 밀가루 시장을 과점하는 제분사들의 담합 사건을 수사해 대한제분·사조동아원·삼양사·대선제분·삼화제분·한탑 등 제분사 6곳의 대표이사를 포함한 20명을 불구속기소 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1.4억 성과금 쏘더니 이젠 두쫀쿠까지?…직장인 부러움 산 SK하이닉스 1.4억 성과금 쏘더니 이젠 두쫀쿠까지?…직장인 부... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2만5000원에 100개 구매 성공"…이마트에 몰리는 사람들, 무슨 일

"직장인 부러움 폭발"…'성과급 1.4억' 하이닉스 '두쫀쿠 매니저' 공고

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"매달 10만원 넣으면 30만원 얹어드려요"…3년 뒤 1080만원 찍힌다는 '이 계좌'

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

새로운 이슈 보기