정장선 평택시장 "소상공인 회복에 시 역량 집중"

소상공인·골목상권 지원사업 설명회 개최

경기도 평택시가 소비 침체로 어려움을 겪고 있는 소상공인 지원 사업에 시정 역량을 집중한다.

평택시가 2일 시청에서 개최한 '소상공인 및 골목상권 지원사업 설명회'에서 정장선 평택시장(왼쪽 세번째)이 소상공인들의 건의사항을 듣고 있다. 평택시 제공

평택시는 2일 시청 도시정책회의실에서 '2026년 소상공인 및 골목상권 지원사업 설명회'를 개최하고 이런 시정 방안을 밝혔다.

이날 설명회에는 정장선 시장, 김재균 도의원과 소상공인진흥공단 평택센터, 경기시장상권진흥원 남부센터, 경기신용보증재단 평택지점 관계자, 평택시소상공인연합회장 및 관내 골목상권 상인회장 등 40여 명이 참석했다.

시는 설명회에서 ▲특례보증 지원사업 ▲지역화폐 발행사업 ▲골목상권 활성화 지원사업 등을 소개했다. 소상공인시장진흥공단은 ▲소상공인 고용보험료 지원 ▲경영 안정 이용권(바우처)을, 경기도시장상권진흥원은 ▲통큰 세일 ▲경영환경개선사업, 경기신용보증재단은 ▲소상공인 자금지원 ▲채무자 재기 지원사업 등의 맞춤형 지원사업 계획을 설명했다.

시는 이날 소상공인들이 제기한 ▲주차 공간 확대 ▲공모사업 서류 간소화 ▲맞춤형 통큰 세일 추진 등에 대해서도 각 기관과 부서별 검토를 통해 정책에 반영할 방침이다.

정 시장은 "지역경제의 뿌리인 소상공인이 살아야 평택시 경제가 살아난다"며 "관계기관과 힘을 합쳐 소상공인들의 짐을 덜고 골목상권에 활력을 불어넣을 수 있도록 시의 역량을 집중하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



