경기도교육청, 교원·전문직 1만2421명 인사…‘AI·현장 중심’ 인재 배치

경기도교육청, 3월 1일자 1만2421명 인사 단행

경기미래교육 우수 성과 이어갈 현장 중심 리더 임용 주력

현장 중심 교육 정책 구현 실천 역량·책임감 갖춘 인재 임용

경기도교육청(교육감 임태희)이 오는 3월 1일 자 교(원)장, 교(원)감, 교사, 교육전문직원 총 1만2421명의 인사를 3일 단행했다.

경기도교육청 전경. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

도교육청은 이번 인사에서 유네스코 등 세계가 인정한 경기교육의 우수 사례와 가치를 학교 현장에 공고히 뿌리 내리고, 인공지능(AI) 디지털 교육 전환을 선도할 역량과 실천적 리더십을 갖춘 인재 배치에 중점을 뒀다.

특히 '경기미래교육의 완성'이라는 시대적 소명을 수행하기 위해 현장 지원 중심의 조직 효율화를 지속적으로 추진하고자 힘썼다. 이를 통해 학교 현장에서 체감할 정책을 충실히 구현하고, 교사가 교육 본연의 역할에 집중하며, 학생 맞춤형 교육을 적극 지원할 수 있는 인사가 되도록 노력했다.

교원 인사는 총 1만1906명으로 ▲장학(교육연구)관에서 교(원)장 전직 17명 ▲교(원)장 중임 전보 11명 ▲교(원)장 중임 111명 ▲교(원)장 전보 169명 ▲공모 교(원)장 만료 승진 42명 ▲교(원)장 승진 244명 ▲공모 교(원)장 30명 ▲장학(교육연구)사에서 교장 전직 1명 ▲교장 복귀(직) 1명 ▲교(원)감 전보 78명 ▲교(원)감 복귀(직) 2명 ▲장학(교육연구)관에서 교(원)감 전직 1명 ▲장학(교육연구)사에서 교(원)감 전직 66명 ▲교(원)감 승진 284명 ▲수석교사 전보 16명 ▲신규 수석교사 임용 34명 ▲교사 전보 6901명 ▲교장에서 원로교사 3명 ▲장학(교육연구)사에서 교사 전직 7명 ▲교사 복귀(직) 257명 ▲교사 타시도 전입 543명 ▲신규교사 임용 3088명이다.

교육전문직원 인사는 ▲본청 국장 1명 ▲교육장 4명 ▲직속기관장 4명 ▲본청 과장 6명 ▲교육지원청 국장 4명 ▲본청 장학관 10명 ▲교육지원청 과장 20명 ▲직속기관 부장 및 교육연구관 2명 ▲장학(교육연구)사 104명 ▲장학(교육연구)사 신규 임용 85명 ▲늘봄전담실장 신규 임용 275명으로 총 515명이다.

도교육청 최종철 교원인사정책과장은 "경기교육이 대한민국의 표준이 된다는 자긍심을 바탕으로 교육 본질 추구에 중심을 둔 인사가 이뤄지도록 힘썼다"면서 "앞으로도 공정하고 균형 있는 인사 시스템 마련으로 학생이 행복한 미래를 여는 경기미래교육 실현에 노력할 것"이라고 말했다.

한편, 인사 발표 내용은 개인정보 보호와 교육공무원의 책무성을 고려해 '게시 목적 외 사용 금지' 문구와 함께 누리집에 게시하며, 게시일 포함 7일 뒤 삭제한다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>