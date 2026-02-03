본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

임성근, 파주 '500평 식당' 폐업설에 입 열어…"사실 무근"

박지수인턴기자

입력2026.02.03 14:27

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

누리꾼 "공사 중단 소문"…'매매' 현수막 사진까지
임성근 "3월 오픈 예정…식당 매매설도 사실 아냐"

임성근 셰프. 유튜브 캡처

임성근 셰프. 유튜브 캡처

AD
원본보기 아이콘

넷플릭스 요리 프로그램 '흑백요리사2'에 출연했던 임성근 셰프의 파주 식당이 폐업설에 휩싸였다. 한 누리꾼이 오픈 예정인 임 셰프의 식

당에 '매매'라는 현수막이 붙었다고 제보하면서인데, 임 셰프 측은 사실 무근이라는 입장을 보였다.


지난 2일 한 누리꾼은 온라인 커뮤니티에 '임성근 짜글이 식당 근황'이라는 제목으로 경기 파주시 심학산 근처로 알려진 임성근의 식당 외관 사진을 게재했다.

앞서 임성근이 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 공개한 것과 같은 건물로 추정되며, 마지막 사진에는 건물 뒤편에 걸린 '매매' 현수막이 눈에 띈다.

임성근 셰프 식당으로 추정되는 건물이 매매로 나왔다는 주장과 함께 공개된 사진. 온라인 커뮤니티 캡처

임성근 셰프 식당으로 추정되는 건물이 매매로 나왔다는 주장과 함께 공개된 사진. 온라인 커뮤니티 캡처

원본보기 아이콘

글쓴이는 "근래에 공사 중단되었다고 소문이 났다. 그 뒤로 매매 현수막을 붙인 것 같다"고 설명했다.


이에 누리꾼들 사이에서는 "개업 일정에 차질이 생긴 것 아니냐", "개업 취소할 것 같다", "식당 안 하려고 매매하는 건가", "투자자 문제일 수도 있다" 등의 추측이 나왔다.

"폐업설 사실 아냐…사진 구도 탓"

이에 임 셰프 측은 다수의 언론 인터뷰를 통해 사실이 아님을 밝혔다.


3일 임 셰프는 일간스포츠와 통화에서 "(파주 식당 매매설은) 사실이 아니다. 사진 구도가 이상하게 나온 것"이라며 "옆 건물이 매매를 내놓은 것이고, 거기서 팬스(울타리)를 쳐서 ('매매' 현수막으로) 표시를 해놓은 것"이라고 전했다.

이어 "식당은 3월 중 오픈 예정이고 관련 현수막을 따로 준비 중"이라고 밝혔다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'역대급 성과급' SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아진 이유 '역대급 성과급' SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2만5000원에 100개 구매 성공"…이마트에 몰리는 사람들, 무슨 일

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

'1.4억원 성과급' SK하닉 직원 "돈 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아져

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"매달 10만원 넣으면 30만원 얹어드려요"…3년 뒤 1080만원 찍힌다는 '이 계좌'

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

새로운 이슈 보기