임성근, 파주 '500평 식당' 폐업설에 입 열어…"사실 무근"

누리꾼 "공사 중단 소문"…'매매' 현수막 사진까지

임성근 "3월 오픈 예정…식당 매매설도 사실 아냐"

넷플릭스 요리 프로그램 '흑백요리사2'에 출연했던 임성근 셰프의 파주 식당이 폐업설에 휩싸였다. 한 누리꾼이 오픈 예정인 임 셰프의 식

당에 '매매'라는 현수막이 붙었다고 제보하면서인데, 임 셰프 측은 사실 무근이라는 입장을 보였다.

지난 2일 한 누리꾼은 온라인 커뮤니티에 '임성근 짜글이 식당 근황'이라는 제목으로 경기 파주시 심학산 근처로 알려진 임성근의 식당 외관 사진을 게재했다.

앞서 임성근이 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 공개한 것과 같은 건물로 추정되며, 마지막 사진에는 건물 뒤편에 걸린 '매매' 현수막이 눈에 띈다.

글쓴이는 "근래에 공사 중단되었다고 소문이 났다. 그 뒤로 매매 현수막을 붙인 것 같다"고 설명했다.

이에 누리꾼들 사이에서는 "개업 일정에 차질이 생긴 것 아니냐", "개업 취소할 것 같다", "식당 안 하려고 매매하는 건가", "투자자 문제일 수도 있다" 등의 추측이 나왔다.

"폐업설 사실 아냐…사진 구도 탓"

이에 임 셰프 측은 다수의 언론 인터뷰를 통해 사실이 아님을 밝혔다.

3일 임 셰프는 일간스포츠와 통화에서 "(파주 식당 매매설은) 사실이 아니다. 사진 구도가 이상하게 나온 것"이라며 "옆 건물이 매매를 내놓은 것이고, 거기서 팬스(울타리)를 쳐서 ('매매' 현수막으로) 표시를 해놓은 것"이라고 전했다.

이어 "식당은 3월 중 오픈 예정이고 관련 현수막을 따로 준비 중"이라고 밝혔다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



