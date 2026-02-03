‘K-굿즈’ 유럽 무대 데뷔…관광공사·LG전자, ISE 참가

관광공모전 수상 기념품, LG전자 전시관서 전시·판매

8만 명 찾는 글로벌 박람회서 해외 판로 확대

한국관광공사와 LG전자는 오는 6일까지 스페인 바르셀로나에서 열리는 ISE 2026에서 한국 관광 기념품 'K-굿즈'를 선보인다고 3일 밝혔다.

조선왕실 와인마개(2025년 대통령상 수상작). 사진 한국관광공사

ISE는 전 세계 1,400여 개 기업과 8만 명 이상의 참관객이 모이는 세계 최대 규모의 영상·음향 디지털 시스템 박람회다. 공사는 글로벌 바이어들이 집결하는 이번 행사 참가를 통해 K-굿즈의 해외 진출 가능성을 모색한다는 계획이다.

단청키캡·키보드(2024년 한국관광공사 사장상). 사진 한국관광공사

이번에 소개되는 K-굿즈는 한국관광공사가 주최하는 대한민국 관광공모전 수상작으로, 조선왕실 와인마개(2025년 대상), 이리오너라 갓 풍경(2025년 은상), 한국의 미 단청 키캡·키보드(2024년 동상) 등이 포함됐다. 해당 제품들은 LG전자 전시관 내에 마련된 'K-컬처 스토어'에서 전시·판매된다.

유한순 한국관광공사 쇼핑숙박팀장은 "이종 산업 간 협업은 한국 관광 홍보의 접점을 확장하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 다양한 전략을 통해 한국 관광 기념품의 해외 인지도와 경쟁력을 지속적으로 높여가겠다"고 말했다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



