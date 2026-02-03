본문 바로가기
창녕군 이방면, 제3기 주민자치회 위촉식 성료

영남취재본부 주소은기자

입력2026.02.03 14:05

주민 참여와 협력…자치 활동 활성화

경남 창녕군 이방면은 최근 이방면사무소에서 제3기 주민자치회 위원 위촉식을 열고 새로운 출발을 알렸다.


행사에는 제3기 주민자치위원 총 22명이 참석한 가운데 위촉장은 성낙인 군수가 직접 수여해 행사의 의미를 더했다.

창녕군 이방면, 제3기 주민자치회 위촉식 성료. 창녕군 제공

창녕군 이방면, 제3기 주민자치회 위촉식 성료. 창녕군 제공

위촉식 이후에는 자체 정기회의를 통해 제3기 주민자치회의 원활한 운영을 위한 임원진 구성과 분과위원회 편성이 이뤄졌다.

새롭게 주민자치회 회장으로 선출된 성영길 회장은 "주민자치 활성화와 면민 화합을 위해 책임감을 가지고 역할을 수행하겠다"는 포부를 밝히며 주민 의견을 행정에 적극 반영하는 주민자치회 운영을 다짐했다.


성낙인 군수는 "제3기 이방면 주민자치회가 면민과 행정을 잇는 가교 역할을 충실히 수행하여 주민이 주도하는 자치 활동이 더욱 활성화되기를 기대한다"면서 "군에서도 주민들이 체감할 수 있는 주민자치 활동이 이뤄지도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.




영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr
