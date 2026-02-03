본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

최서윤 광주시의원, ‘광주시 시정발전 유공 표창’ 수상

이종구기자

입력2026.02.03 13:45

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

상생과 협치 공로 인정받아

광주시의회 최서윤(국민의힘/오포1동·오포2동·신현동·능평동) 의회운영위원장이 지난 2일 제9대 광주시의회 후반기 의회운영위원장으로 재임하는 동안 광주시정에 적극 협력하고, 상생을 기반으로 한 의정활동으로 광주시 행정 혁신에 앞장섰다는 공로를 인정받아 '광주시 시정발전 유공 표창'을 받았다.

광주시의회 최서윤 의회운영위원장이 지난 2일 방세환 광주시장으로부터 광주시 행정 혁신에 앞장섰다는 공로를 인정받아 '광주시 시정발전 유공 표창'을 수상하고 있다. 광주시의회 제공

광주시의회 최서윤 의회운영위원장이 지난 2일 방세환 광주시장으로부터 광주시 행정 혁신에 앞장섰다는 공로를 인정받아 '광주시 시정발전 유공 표창'을 수상하고 있다. 광주시의회 제공

AD
원본보기 아이콘

최서윤 위원장은 특히 의회운영위원장으로서 성실한 위원회 활동을 바탕으로, 조례안 발의 및 예산심의 등 광주시의회 의원의 본연의 역할에 충실하고, 나아가 현장 중심 의정활동을 통해 시민들의 민심을 경청하는 등 시민과의 소통을 강화하고, 의정역량을 강화했다는 평가를 받았다.


방세환 광주시장은 시상식에서 "최서윤 의회운영위원장은 불필요한 갈등과 정쟁을 지양하고, 협력과 실용의 가치로 앞장서 왔다"라면서 "광주시 발전을 위한 광주시의회의 적극적인 협력에 있어 상당한 역할을 해주었다"고 말했다.

이날 표창을 받은 최서윤 위원장은 "의회운영위원장으로서 의회의 역할에 충실하고, 나아가 광주시 발전을 위한 노력이 결실을 보게 되어 영광스럽게 생각한다"며 "앞으로도 시민과 함께하는 의회의 가치를 포기하지 않고, 광주시 발전에 매진하겠다"고 밝혔다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'역대급 성과급' SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아진 이유 '역대급 성과급' SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2만5000원에 100개 구매 성공"…이마트에 몰리는 사람들, 무슨 일

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

'1.4억원 성과급' SK하닉 직원 "돈 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아져

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"매달 10만원 넣으면 30만원 얹어드려요"…3년 뒤 1080만원 찍힌다는 '이 계좌'

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

새로운 이슈 보기