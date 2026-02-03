최서윤 광주시의원, ‘광주시 시정발전 유공 표창’ 수상

상생과 협치 공로 인정받아

광주시의회 최서윤(국민의힘/오포1동·오포2동·신현동·능평동) 의회운영위원장이 지난 2일 제9대 광주시의회 후반기 의회운영위원장으로 재임하는 동안 광주시정에 적극 협력하고, 상생을 기반으로 한 의정활동으로 광주시 행정 혁신에 앞장섰다는 공로를 인정받아 '광주시 시정발전 유공 표창'을 받았다.

광주시의회 최서윤 의회운영위원장이 지난 2일 방세환 광주시장으로부터 광주시 행정 혁신에 앞장섰다는 공로를 인정받아 '광주시 시정발전 유공 표창'을 수상하고 있다. 광주시의회 제공 AD 원본보기 아이콘

최서윤 위원장은 특히 의회운영위원장으로서 성실한 위원회 활동을 바탕으로, 조례안 발의 및 예산심의 등 광주시의회 의원의 본연의 역할에 충실하고, 나아가 현장 중심 의정활동을 통해 시민들의 민심을 경청하는 등 시민과의 소통을 강화하고, 의정역량을 강화했다는 평가를 받았다.

방세환 광주시장은 시상식에서 "최서윤 의회운영위원장은 불필요한 갈등과 정쟁을 지양하고, 협력과 실용의 가치로 앞장서 왔다"라면서 "광주시 발전을 위한 광주시의회의 적극적인 협력에 있어 상당한 역할을 해주었다"고 말했다.

이날 표창을 받은 최서윤 위원장은 "의회운영위원장으로서 의회의 역할에 충실하고, 나아가 광주시 발전을 위한 노력이 결실을 보게 되어 영광스럽게 생각한다"며 "앞으로도 시민과 함께하는 의회의 가치를 포기하지 않고, 광주시 발전에 매진하겠다"고 밝혔다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>