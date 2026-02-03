HD현대오일뱅크, 홈피 리뉴얼 오픈...UI 전면 개편

보너스카드 홈페이지 13년 만 리뉴얼

UI 재구성, 주유 실적·포인트 한눈에

HD현대오일뱅크는 오는 5일 보너스카드 홈페이지를 공식 리뉴얼 오픈한다고 3일 밝혔다. 이번 개편은 고객 편의성을 최우선 과제로 UI(사용자 화면 구성)를 전면 개선하고, 고객별 맞춤 정보와 프리미엄 제품 관련 주요 내용을 보다 쉽고 직관적으로 제공하는 데 초점을 맞췄다.

보너스카드 홈페이지 리뉴얼 화면. HD현대오일뱅크 제공 AD 원본보기 아이콘

새롭게 개편된 홈페이지 메인 화면은 포인트 사용 내역과 주유 실적, 포인트 사용처 등 고객 이용 빈도가 높은 메뉴를 중심으로 재구성했다. 이를 통해 고객이 주요 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 이용 편의성을 높였다.

또한 카젠, 울트라카젠, 울트라디젤 등 프리미엄 브랜드 제품 정보를 전면에 배치해 제품 특장점과 구매 가능 주유소 정보를 직관적으로 확인할 수 있도록 했다. 이와 함께 진행 중인 각종 이벤트를 기간, 대상, 혜택별로 정리해 고객이 필요한 정보를 보다 빠르게 파악할 수 있도록 구성했다.

HD현대오일뱅크 관계자는 "이번 홈페이지 리뉴얼은 디지털 채널에서의 고객 경험을 한 단계 끌어올리는 동시에 프리미엄 유종과 핵심 서비스를 보다 효과적으로 알리기 위한 전략적 개편"이라며 "앞으로도 보너스카드 홈페이지를 통해 고객과의 접점을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

HD현대오일뱅크는 설 명절 이동 수요를 겨냥한 온라인 프로모션도 함께 진행한다. 보너스카드로 주유한 고객을 대상으로 2월 중 주유 쿠폰을 제공하는 선착순 이벤트를 운영하며, 홈페이지 내 응모 버튼 클릭만으로 간편하게 참여할 수 있도록 했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>