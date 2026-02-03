본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기업·CEO

HD현대오일뱅크, 홈피 리뉴얼 오픈...UI 전면 개편

서믿음기자

입력2026.02.03 13:29

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

보너스카드 홈페이지 13년 만 리뉴얼
UI 재구성, 주유 실적·포인트 한눈에

HD현대오일뱅크는 오는 5일 보너스카드 홈페이지를 공식 리뉴얼 오픈한다고 3일 밝혔다. 이번 개편은 고객 편의성을 최우선 과제로 UI(사용자 화면 구성)를 전면 개선하고, 고객별 맞춤 정보와 프리미엄 제품 관련 주요 내용을 보다 쉽고 직관적으로 제공하는 데 초점을 맞췄다.

보너스카드 홈페이지 리뉴얼 화면. HD현대오일뱅크 제공

보너스카드 홈페이지 리뉴얼 화면. HD현대오일뱅크 제공

AD
원본보기 아이콘

새롭게 개편된 홈페이지 메인 화면은 포인트 사용 내역과 주유 실적, 포인트 사용처 등 고객 이용 빈도가 높은 메뉴를 중심으로 재구성했다. 이를 통해 고객이 주요 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 이용 편의성을 높였다.


또한 카젠, 울트라카젠, 울트라디젤 등 프리미엄 브랜드 제품 정보를 전면에 배치해 제품 특장점과 구매 가능 주유소 정보를 직관적으로 확인할 수 있도록 했다. 이와 함께 진행 중인 각종 이벤트를 기간, 대상, 혜택별로 정리해 고객이 필요한 정보를 보다 빠르게 파악할 수 있도록 구성했다.

HD현대오일뱅크 관계자는 "이번 홈페이지 리뉴얼은 디지털 채널에서의 고객 경험을 한 단계 끌어올리는 동시에 프리미엄 유종과 핵심 서비스를 보다 효과적으로 알리기 위한 전략적 개편"이라며 "앞으로도 보너스카드 홈페이지를 통해 고객과의 접점을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 말했다.


HD현대오일뱅크는 설 명절 이동 수요를 겨냥한 온라인 프로모션도 함께 진행한다. 보너스카드로 주유한 고객을 대상으로 2월 중 주유 쿠폰을 제공하는 선착순 이벤트를 운영하며, 홈페이지 내 응모 버튼 클릭만으로 간편하게 참여할 수 있도록 했다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'역대급 성과급' SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아진 이유 '역대급 성과급' SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2만5000원에 100개 구매 성공"…이마트에 몰리는 사람들, 무슨 일

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

'1.4억원 성과급' SK하닉 직원 "돈 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아져

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"매달 10만원 넣으면 30만원 얹어드려요"…3년 뒤 1080만원 찍힌다는 '이 계좌'

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

새로운 이슈 보기