코웨이 "설 맞이 최대 12개월 렌탈료 반값 할인"

코웨이는 다가오는 설 명절을 맞아 2월 말까지 '설맞이 프로모션'을 진행한다고 3일 밝혔다.

대상 제품은 의료기기 신제품과 베스트셀러 제품들로, 이번 행사는 명절을 앞두고 가족의 건강과 쾌적한 생활을 선물하려는 고객들을 위해 마련됐다. 특히 식품의약품안전처 인증 및 허가를 획득한 의료기기 제품군과 환경가전 베스트셀러 제품을 중심으로 렌탈료 할인 혜택을 제공한다.

코웨이 의료기기 '비렉스 마사지셋·코어셋' 사진. 코웨이

코웨이는 '비렉스 코어셋·마사지셋' 등 의료기기 4종을 대상으로 렌탈료 10% 할인 혜택을 제공한다. 가정용 요실금 치료 의료기기인 '테라솔 U'는 신규 렌탈 시 6개월간 렌탈료 반값 할인 혜택을 적용해 월 1만원대의 가격으로 이용할 수 있다.

정수기·청정기·비데 등 주요 라인업도 대폭 할인한다. 신제품 ▲아이콘 프로 정수기 ▲히티브 온풍 공기청정기 ▲룰루 슬리믹 비데를 비롯해 베스트셀러인 ▲아이콘 정수기2 ▲듀얼클린 가습공기청정기 ▲룰루 더블케어 비데2 등을 신규 렌탈할 경우, 최대 12개월 렌탈료 반값 할인 혜택을 제공한다.

코웨이 제품을 2대 이상 동시에 구매하는 고객을 위한 패키지 혜택도 마련했다. 패키지 주문 시 렌탈료 최대 15% 추가 할인 혜택이 주어진다.

코웨이 관계자는 "의료기기를 비롯한 코웨이의 혁신 제품과 함께 온 가족이 더욱 풍성하고 건강한 명절을 보내시길 바란다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



