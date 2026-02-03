본문 바로가기
경찰, 빗썸 관계자 2명 소환 통보…'김병기 차남 취업청탁' 의혹

오지은기자

입력2026.02.03 14:15

임원 A씨 등 참고인 신분으로 소환

김병기 무소속 의원이 가상화폐 거래소 빗썸에 둘째 아들의 취업을 청탁했다는 의혹을 수사 중인 경찰이 빗썸 관계자 2명에게 소환을 통보했다.


서울경찰청 공공범죄수사대는 빗썸 임원 A씨와 회사 관계자 B씨를 각각 3일과 4일 참고인 신분으로 불러 조사할 예정이다. 경찰은 두 사람을 상대로 김 의원이 실제로 차남 취업을 청탁했는지 여부를 집중적으로 추궁할 전망이다.

김병기 무소속 의원이 지난달 19일 국회 소통관에서 더불어민주당 윤리심판원의 제명 처분 결정 등 심경에 관한 입장을 밝힌 뒤 회견장을 떠나고 있다. 김현민 기자

김병기 무소속 의원이 지난달 19일 국회 소통관에서 더불어민주당 윤리심판원의 제명 처분 결정 등 심경에 관한 입장을 밝힌 뒤 회견장을 떠나고 있다. 김현민 기자

김 의원은 차남을 가상자산 관련 업체에 입사시키기 위해 빗썸과 두나무 양측에 인사 청탁을 시도한 것으로 알려졌다. 차남은 지난해 1월께 빗썸에 취업했다.

이후 김 의원은 금융위원회를 소관하는 국회 정무위원회에서 두나무를 공격하는 취지의 질의를 여러 차례 해 차남이 재직한 회사를 밀어주려 한 의혹을 받기도 했다.


빗썸은 당시 채용에는 문제가 없었다는 입장인 것으로 알려졌다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
