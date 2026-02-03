아소비, ‘TV CF’ 100만 뷰 달성…축하 댓글 이벤트 진행

유치~초2 전문 교육원 아소비가 신규 TV CF 유튜브 영상 조회수 100만 달성을 기념해 참여형 댓글 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 이벤트는 아소비 공식 SNS 채널인 인스타그램과 블로그를 통해 진행되며, 아소비 신규 TV CF 유튜브 영상 조회수 100만 달성을 축하하는 댓글을 남기면 추첨을 통해 경품이 증정된다.

아소비 신규 TV CF는 '아소비를 다니면 무엇이 다를까?'라는 질문에서 출발하여 또래보다 성숙한 언어를 사용하는 아이들의 모습을 담아, 아소비의 학습법이 지향하는 깊이 있는 사고력과 언어 교육의 차별성을 재치 있게 표현한 것이 특징이다. 해당 영상은 공개 이후 학부모들의 높은 공감을 얻으며 15일 만에 유튜브 조회수 100만을 달성했다.

신규 CF를 향한 관심에 감사를 전하고자 마련된 이번 이벤트는 아소비 인스타그램 팔로우 또는 아소비 블로그 이웃 추가 후, 아소비 신규 TV CF 유튜브 영상 조회수 100만 달성을 축하하는 댓글을 남기면 참여가 가능하다. 참여자 중 추첨을 통해 총 20명에게 올리브영 모바일 상품권 1만 원이 제공될 예정이다.

이벤트 기간과 당첨자 발표 일정은 추후 아소비 공식 SNS 채널을 통해 안내될 예정이다.

아소비교육 마케팅사업부 장선영 부장은 "이번 이벤트는 아소비 TV CF에 보내주신 많은 관심과 응원에 보답하고자 마련했다"며 "앞으로도 아이들이 자기 생각을 말하고 표현하는 힘을 키울 수 있도록 교육의 본질을 지키며 지속적으로 소통해 나가겠다"고 전했다.

한편, 아소비는 TV CF 방영 기념 공식 SNS 댓글 이벤트와 더불어 신규 입회를 겨냥한 친구 초대 이벤트를 진행 중이다. 이벤트에 대한 자세한 내용은 아소비 홈페이지와 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.





