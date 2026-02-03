광명시, 22개 지역맞춤형 미래인재 양성 사업 추진

경기도교육청과 '해오름 공유학교' 업무협약

경기도 광명시가 39억여원의 예산을 투입해 지역 미래 인재 양성을 위한 22개 맞춤형 교육 프로그램을 운영한다.

광명시는 3일 광명교육지원청에서 광명교육지원청과 '해오름 공유학교 업무협약 및 세부 사업 부속합의'를 체결했다.

3일 광명교육지원청에서 개최된 '해오름 교육학교' 업무협약식에서 김명순 광명교육지원청 교육장(왼쪽)과 박승원 광명시장이 협약서를 들어 보이고 있다. 광명시 제공

'해오름 공유학교'는 학교와 지역사회가 긴밀히 협력해 지역 중심의 특색 있는 맞춤형 교육체계를 구축하는 경기공유학교 사업이다.

시는 2011년 혁신교육지구 시즌Ⅰ을 시작으로 2023년 광명미래교육협력지구를 거쳐 올해는 해오름 공유학교로 고도화하는 등 지역과 교육 환경 변화에 맞춰 명칭과 운영 체계를 발전시키고 있다.

양 기관은 협약을 기반으로 지역 교육자원을 연계한 다양한 학습 기회를 학생들에게 제공할 예정이다.

올해 해오름 공유학교는 ▲지역교육공동체 조성 ▲교육격차 해소) ▲글로컬 융합인재 양성을 목표로 10개 추진 과제, 총 22개 사업을 추진한다.

주요 추진 사업은 ▲지역맞춤형 프로그램 ▲글로컬 창의융합교육 ▲해오름 학교 교육과정 특성화 ▲광명 T.O.P 고교학점제 ▲청소년 상담복지 ▲청소년 진로·진학 지원 ▲해오름 진로 비전 ▲해오름 마을학교 ▲문화예술 창작 ▲해오름 동아리 등이다.

시는 특히 지역 연계 교육활동을 중심으로 청소년 인성교육, 청소년 공유경제학교 등 15개 자체 사업을 직접 운영하며 지역 자원을 활용한 학교 맞춤형 교육을 강화할 계획이다.

사업에는 39억2400만원의 예산을 투입한다. 시는 이 중 73%인 28억6100만원을 부담한다.

박승원 광명시장은 "이번 협약은 학교 교육과 지역 자원을 연계해 학생들의 배움을 지원하는 것에 의미가 있다"며 "지역사회와 협력해 학생들이 다양한 교육 기회를 경험하고 미래 역량을 키울 수 있도록 지속해서 지원하겠다"고 말했다.





