BNK부산은행, 주택청약종합저축 전환 고객 이벤트 실시

예·부금 전환 신규 고객 선착순 5000명 모바일쿠폰 제공

BNK부산은행(은행장 김성주)은 정부의 주택청약예·부금 전환 활성화 정책에 발맞춰 주택청약종합저축 전환을 독려하기 위한 고객 이벤트 '새해엔 새 청약통장으로 갈아타란말(馬)이야'를 실시한다.

이 이벤트는 오는 4월 30일까지 진행, 주택청약예금 또는 주택청약부금을 주택청약종합저축으로 전환 신규 가입한 고객 가운데 선착순 5000명에게 모바일 쿠폰 1만원권을 제공한다. 타 금융기관의 주택청약예·부금 보유 고객도 부산은행으로 전환 가입 시 동일하게 이벤트에 참여할 수 있다.

주택청약종합저축은 공공·민영주택 구분 없이 모든 주택 유형에 청약이 가능한 통장으로, 소득공제 등 세제 혜택과 함께 상대적으로 높은 금리를 제공하는 것이 특징이다. 현재 주택청약종합저축은 최대 연 3.1%, 청년주택드림청약통장은 최대 연 4.5%(2년 이상 기준)의 금리를 적용받을 수 있다.

기존 주택청약예·부금을 종합저축으로 전환할 경우, 기존 납입 금액과 가입 기간이 그대로 인정돼 불이익 없이 보다 다양한 청약 혜택을 누릴 수 있다.

그동안 주택청약예·부금 가입 고객들은 혜택이 많은 종합저축으로의 전환을 원했으나 제도적 제약으로 제한돼 왔다. 이후 정부 주도로 관련 제도가 개선되면서 지난해 10월부터 전환이 허용됐으며, 전환 가능 기간은 한 차례 연장돼 올해 9월 말까지다.

전환 가입은 부산은행 모바일뱅킹 앱(App)과 전 영업점을 통해 간편하게 신청할 수 있으며, 조건 충족 시 이벤트에는 자동으로 응모된다.

부산은행 장인호 개인고객그룹장은 "기존 주택청약예·부금을 보유한 고객들이 이번 기회를 통해 주택청약종합저축의 다양한 장점을 누리길 바란다"며 "고객의 내 집 마련을 돕는 실질적인 금융 서비스와 다양한 이벤트를 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.

BNK부산은행 ‘새해엔 새 청약통장으로 갈아타란말(馬)이야’ 이벤트 안내문. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>