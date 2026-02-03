동우일렉트릭, 안성 미양3산단에 본사·공장 설립

안성시와 투자협약…2.2만평 부지에 1303억 투자

전력기기 생산업체인 동우일렉트릭㈜이 1300여억원을 투자해 경기도 안성시로 본사와 공장을 이전한다.

안성시는 3일 시청 2층 상황실에서 동우일렉트릭과 '미양3 일반산업단지 시행 및 입주기업 투자유치 양해각서(MOU)'를 체결했다.

3일 안성시청에서 열린 '미양3 일반산업단지 시행 및 입주기업 투자협약식'에서 참석자들이 협약 체결을 축하하고 있다. 안성시 제공

협약에 따라 이 회사는 미양3산단에 1303억원을 투자해 오는 2028년까지 2만2000평 규모의 부지에 본사와 공장을 건립할 예정이다.

협약에서 회사 측은 500명의 신규 고용을 창출하기로 했으며, 시는 성공적인 산단 조성과 기업 입주를 위한 행정적 지원을 하게 된다.

1993년 설립된 동우일렉트릭은 계기용 변압기, 변성기, 절연물 및 친환경 전력기기를 주력으로 생산해 온 기업이다. 특히 최근 인공지능(AI) 기술 발전에 따른 전력 수요 확대로 매출이 가파르게 상승하고 있다. 2022년 636억원이었던 이 회사 매출은 2023년 811억원, 2024년 1002억원 등으로 늘었다.

회사 측은 기존 평택 본사 부지의 철도 사업 편입으로 미양3산단 사업시행자로 참여하는 것은 물론 본사 및 공장도 이전하기로 결정했다.

시 관계자는 "기업이 안성에서 더 큰 성장을 이룰 수 있도록 산단 조성부터 공장 가동까지 모든 행정적 역량을 동원해 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



