본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

장관호, 전남교육감 예비후보 등록…본격 선거전 '돌입'

호남취재본부 이준경기자

입력2026.02.03 14:28

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"학교·지역 함께하는 교육자치 실현할 것" 출사표

장관호 대표가 3일 오전 전남선거관리위원회를 찾아 예비후보 등록을 마치고 차기 전남교육감 선거를 향한 레이스에 돌입했다.


이날 장 예비후보는 등록을 마친 뒤 "이번 선거는 전남교육이 새로운 방향으로 나아가는 출발점이 돼야 한다"며 출사표를 던졌다.

장관호 대표는 전남선거관리위원회를 찾아 예비후보 등록을 마쳤다. 장관호 사무실 제공

장관호 대표는 전남선거관리위원회를 찾아 예비후보 등록을 마쳤다. 장관호 사무실 제공

AD
원본보기 아이콘

장 예비후보는 "아이들의 성장과 행복이라는 '교육의 본질'을 최우선 가치에 두겠다"며 "학교와 지역사회가 함께 호흡하는 진정한 교육자치를 실현하겠다"고 강조했다.


이어 "현장의 교사와 학부모, 그리고 학생이 주인이 되는 전남교육을 만들겠다"면서 "누구도 소외되지 않는 균형 잡힌 교육 정책으로 전남의 미래 경쟁력을 확보하고, 도민 여러분과 함께 새로운 길을 열어가겠다"고 포부를 밝혔다.


한편 장 예비후보는 이날 예비후보 등록을 기점으로 도민과의 소통 간담회, 정책 비전 발표회 등 본격적인 선거 행보를 이어갈 예정이다.




호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'역대급 성과급' SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아진 이유 '역대급 성과급' SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2만5000원에 100개 구매 성공"…이마트에 몰리는 사람들, 무슨 일

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

'1.4억원 성과급' SK하닉 직원 "돈 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아져

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"매달 10만원 넣으면 30만원 얹어드려요"…3년 뒤 1080만원 찍힌다는 '이 계좌'

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

새로운 이슈 보기