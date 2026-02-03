인천시, '창업부터 재도전까지' 소상공인 생애주기별 맞춤 지원

인천시가 경기 둔화와 고물가 등으로 어려움을 겪는 소상공인에 대한 종합 지원체계를 가동한다.

시는 올해 39억원을 들여 인천소상공인종합지원센터를 중심으로 '창업-성장-위기-재도전' 전 과정을 아우르는 생애주기별 맞춤형 지원을 한다고 3일 밝혔다.

시는 창업 초기 소상공인을 대상으로 '인천 골목창업 첫걸음 지원사업'과 지역 특색을 반영한 '특색간판 지원사업'을 새롭게 도입한다. 이와 함께 점포 환경과 위생·안전 개선을 지원하는 경영환경개선 사업과 지역방송을 통한 판로개척 사업을 통해 매출 증대와 경쟁력 강화를 도모한다.

폐업 소상공인에 대해서는 '폐업 및 새 출발 지원사업'을 통해 점포 철거와 원상복구 비용을 지원하고, 기술훈련 및 건강검진 바우처를 제공할 계획이다.

또 골목상권 활성화 차원에서 상권별 특성과 수요를 반영한 '맞춤형 상권 브랜딩 지원'도 신규 사업으로 추진한다.

민간 전문가와 협업해 상권 진단과 발전 전략을 수립하고, 브랜드북 제작 등을 통해 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 지원할 예정이다. 골목상권 공동체 육성, 우리마을 상인회 활성화 지원사업을 통해 공동 마케팅과 환경 개선도 추진한다.

제조업 기반 소공인을 대상으로는 송림 소공인특화지원센터 운영을 통해 제품 개발, 제조환경 개선, 스마트 공정 도입 등을 지원하고 강소 소공인과 로컬브랜드 육성사업도 펼친다.

인천시 관계자는 "소상공인의 자립 기반을 강화하고 지속 가능한 성장을 뒷받침하기 위한 종합 지원체계를 구축하겠다"고 밝혔다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>