한국해운협회, 10일 해기사 취업박람회 개최

최영찬기자

입력2026.02.03 11:55

해양계 졸업생·선사 간 매칭 지원
민·관·학 협력 청년 일자리 창출

한국해운협회는 한국선박관리산업협회, 국립한국해양대학교, 국립목포해양대학교와 공동으로 오는 10일 부산항국제전시컨벤션센터에서 '2026 해운선사 해기사 취업박람회'를 개최한다고 3일 밝혔다.



이번 박람회는 해양수산부의 청년 일자리 창출 정책에 부응하고 해양계 교육기관 졸업생의 사회 진출을 지원하기 위해 마련됐다. 외항상선 초임 해기사 채용을 원하는 해운협회와 선박관리산업협회 회원사들이 대거 참여할 예정이다.


박람회에는 해양대, 해사고, 오션폴리텍 졸업생 등 외항상선 해기사를 꿈꾸는 구직자라면 누구나 참석 가능하다. 현장에서는 해운선사별 채용 정보 제공은 물론 당일 원서 접수와 면접을 통한 채용 매칭까지 원스톱으로 진행된다.

양창호 해운협회 상근부회장은 "이번 박람회를 통해 해양계 학교 졸업생과 선사 간 채용을 지원해 해운산업 인력구조의 활력을 유지하겠다"며 "정부와 부산시가 해양 일자리 마련에 집중하고 있는 만큼 청년 해기사들이 안정적으로 현장에 진출할 수 있는 토대를 만들 것"이라고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
