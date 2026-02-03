본문 바로가기
호남

[인사] 전남도교육청

호남취재본부 이준경기자

2026.02.03

초등


◇교장 승진

▲여천초 김형진 ▲신풍초 박호정 ▲여수송현초 오경준 ▲순천왕운초 서명희 ▲광양마동초 안을수 ▲광양용강초 유미경 ▲고흥동초 김경묵 ▲녹동초 정재화 ▲풍남초 김성경 ▲금산초 김성미 ▲남양초 정혜원 ▲벌교초 조중석 ▲겸백초 오영희 ▲대덕초 김인성 ▲회진초 강창수 ▲송지초 김영옥 ▲서정초 홍문희 ▲(해남)북일초 정현미 ▲운남초 김승신 ▲노화초 이승열 ▲넙도초 박창주 ▲보길동초 유형수 ▲석교초 류재문 ▲증도초 설익환 ▲임자초 김경자 ▲임자남초 남경남 ▲비금초 정형식 ▲비금동초 최태형 ▲도초초 전남윤 ▲흑산초 이춘호 ▲장산초 정남영 ▲팔금초 이대은

◇특수교장 승진 ▲광양햇살 박창순

◇교육전문직원 → 교장 전직 ▲나주중앙초 박정애 ▲신대초 배일순 ▲춘양초 박준희 ▲오룡초 이성래

◇교장 중임

▲목포동초 백현영 ▲목포용호초 이성복 ▲목포연동초 오경숙 ▲목포용해초 정경우 ▲목포부주초 조수일 ▲무선초 양정숙 ▲신기초 김병무 ▲성산초 조창익 ▲순천성남초 장은예 ▲순천남산초 박노훈 ▲순천용당초 박수영 ▲순천봉화초 김명숙 ▲승주초 문은회 ▲봉황초 류정임 ▲광양백운초 박명수 ▲조성남초 임애순 ▲화순오성초 신용회 ▲동복초 이옥현 ▲신북초 주은숙 ▲일로초 강정금

◇교장 전보

▲목포유달초 류을석 ▲목포이로초 허혁 ▲목포삼학초 이순희 ▲목포임성초 조민철 ▲목포대연초 김옥대 ▲목포한빛초 이현 ▲목포미항초 오재승 ▲목포서해초 서종기 ▲목포영산초 이두석 ▲쌍봉초 이선민 ▲상암초 유효경 ▲관기초 양윤정 ▲나진초 배정미 ▲돌산초 왕길오 ▲순천인안초 김종심 ▲순천이수초 정유미 ▲순천신흥초 정미순 ▲순천비봉초 김덕희 ▲팔마초 조미영 ▲상사초 구선숙 ▲세지초 조미정 ▲반남초 이득찬 ▲공산초 신선화 ▲문평초 최동수 ▲노안남초 강진순 ▲빛누리초 김채영 ▲광양서초 신봉휴 ▲광양중진초 박윤자 ▲광양와우초 양선례 ▲담양남초 임은주 ▲담주초 김현숙 ▲원촌초 이근태 ▲대서초 고은주 ▲장흥서초 이경숙 ▲덕진초 위혜경 ▲대불초 정웅▲삼향동초 오장근 ▲영광중앙초 김명석 ▲삼서초 박선희 ▲서삼초 손성식 ▲북이초 손문희

◇공모교장 → 교장 ▲장흥초 석종우 ▲강진중앙초 김을용 ▲무안사랑초 노정희 ▲백수서초 이형연

◇공모교장 ▲송산초 김현진 ▲군남초 최성륜 ▲(진도)오산초 황정혜

◇교감 승진

▲목포 전병이 ▲목포 이덕찬 ▲여수 김민성 ▲여수 이서리 ▲여수 류제순 ▲순천 배경화 ▲순천 허진욱 ▲순천 이상재 ▲순천 최선철 ▲나주 조승희 ▲나주 김수희 ▲광양 박후임 ▲광양 이호재 ▲장흥 정계화 ▲장흥 박지예 ▲강진 안이숙 ▲강진 김일채 ▲무안 노진희 ▲무안 신미경 ▲장성 양진숙 ▲장성 양은영 ▲장성 최원준 ▲완도 김종익 ▲완도 서한영 ▲진도 선지영 ▲진도 이국헌

◇교육전문직원 → 교감 전직

▲목포 이석진 ▲목포 채호기 ▲여수 김은하 ▲여수 민경란 ▲순천 유소영 ▲광양 김미송 ▲담양 박은진 ▲해남 박재의 ▲장성 박미리

◇교감 전보

▲여수 최인화 ▲순천 류영주 ▲순천 류청하 ▲순천 김율희 ▲나주 이인수 ▲나주 최홍중 ▲광양 남봉우 ▲담양 정선민 ▲구례 박제민 ▲해남 고웅석 ▲무안 이경호 ▲무안 윤치호 ▲장성 김인경 ▲ 나주이화 백미진

◇국·공립 교류 ▲ 광주교대목포부설 장일선 ▲장흥 김훈희

■ 유치원


◇원장 승진 ▲목포서부유 명현옥 ▲여수성산유 조지훈 ▲순천정원유 황윤숙 ▲광양중마유 정혜자 ▲삼호유 김채련 ▲무안사랑유 이정미 ▲남악유 강은영 ▲완도유 정혜영

◇교육전문직원 → 원장 전직 ▲라온유 안경아 ▲제일로유 손미향

◇원장 중임 ▲ 목포옥암유 김수미 ▲한아름유 김효숙

◇원장 전보 ▲빛그린유 정경자 ▲다야유 정은아 ▲사창유 조은숙

◇원감 승진 ▲목포 박송이 ▲목포 박은성 ▲여수 박미영 ▲순천 최순혜 ▲순천 박효경 ▲나주 임선아 ▲나주 곽미진

◇교육전문직원 → 원감 전직 ▲목포 김수옥 ▲광양 형영희 ▲무안 서정미

◇원감 전보 ▲여수 심정화 ▲화순 현용희 ▲장흥 박향숙 ▲장성 김기현 ▲완도 오정선 ▲진도 이선애


■ 유·초등 교육전문직원

◇초등 장학관ㆍ교육연구관

▲체육건강과장 구용혁 ▲창의융합교육원장 임은영 ▲유아교육진흥원장 안은옥 ▲순천교육지원청 교육장 김신규 ▲함평교육지원청 교육장 최은순 ▲ 글로컬미래교육과 정철훈 ▲유초등교육과 문수강 ▲중등교육과 김소영 ▲학생교육원 기획운영부장 옥윤옥 ▲고흥교육지원청 교육지원과장 송태윤 ▲영광교육지원청 교육지원과장 고선미 ▲진도교육지원청 교육지원과장 민문순 ▲순천교육지원청 학교종합지원센터장 김숙희 ▲화순교육지원청 학교종합지원센터장 임진선

◇유·초등교원 → 교육전문직원

▲유초등교육과 김주화 ▲유초등교육과 유미정 ▲목포교육지원청 송은화 ▲순천교육지원청 황득경 ▲구례교육지원청 조수호 ▲보성교육지원청 문병곤 ▲보성교육지원청 박민성 ▲강진교육지원청 최현일 ▲영암교육지원청 이은정 ▲무안교육지원청 조선경 ▲영광교육지원청 서지성

◇유·초등 교육전문직원 전보ㆍ전직

▲정책기획과 고강식 ▲유초등교육과 김정화 ▲유초등교육과 최관현 ▲민주생활교육과 박은정 ▲학생교육원 안인우 ▲창의융합교육원 박진영 ▲국제교육원 남수진 ▲여수교육지원청 김영일 ▲여수교육지원청 장지현 ▲여수교육지원청 주국희 ▲순천교육지원청 김정아 ▲순천교육지원청 최영미 ▲담양교육지원청 백부산 ▲곡성교육지원청 박세훈 ▲고흥교육지원청 박준희 ▲장흥교육지원청 김윤중 ▲해남교육지원청 이서중 ▲영암교육지원청 장선석 ▲함평교육지원청 서은석 ▲장성교육지원청 김현웅 ▲장성교육지원청 박이상 ▲완도교육지원청 김호철


중등


◇교장 승진

▲목포제일중 설진이 ▲나주동강중 박윤숙 ▲빛가람중 반옥기 ▲광양중 강동호 ▲광양백운중 양재호 ▲고흥도화중 박남영 ▲고흥백양중 김선영 ▲벌교여중 최선영 ▲대덕중 안상은 ▲강진작천중 노현진 ▲무안현경중 김혜경 ▲무안몽탄중 김미영 ▲함평월야중 허인하 ▲영광대마중 임숙경 ▲고금중 최정란 ▲완도신지중 조문영 ▲석교중 이은희 ▲압해중 김태완 ▲신안신의중 김보현 ▲여천고 류현숙 ▲여남고 박병용 ▲광영고 서호남 ▲전남조리과학고 임동규 ▲고흥도화고 허정숙 ▲전남미래국제고 이창민 ▲구림공고 박성순 ▲전남에너지고 박성희 ▲전남체육고 김경우 ▲전남보건고 김미정 ▲고금고 이미자 ▲조도고 은화수 ▲진도실고 김영철 ▲안좌고 심재일 ▲임자고 박혜영

◇교육전문직원 → 교장(중임)전직 ▲순천세빛중 최정용 ▲화순도곡중 임은정

◇교장 중임 ▲순천연향중 진수환 ▲나주공산중 박종걸 ▲옥곡중 백성욱 ▲창평중 송영미 ▲담양금성중 강대인 ▲장흥안양중 백형표 ▲장성남중 장은자 ▲여수화양고 남경민 ▲순천여고 송영석 ▲영암낭주고 강성민 ▲여수여명학교 조남준

◇교장 전보

▲여수중 마정임 ▲율촌중 김정만 ▲안산중 김민성 ▲순천왕운중 선은초 ▲순천월전중 김형민 ▲순천주암중 배태진 ▲순천승평중 민연옥 ▲나주다시중 이문정 ▲나주봉황중 김경숙 ▲담양여중 강희영 ▲담양수북중 이기천 ▲구례여중 김현배 ▲구례북중 신은호 ▲화순사평중 서민준 ▲화순도암중 김미숙 ▲화순동면중 유성우 ▲영암낭주중 정필환 ▲무안희망중 신원호 ▲영광군남중 김민환 ▲장성중 박경아 ▲장성백암중 김은석 ▲고성중 임정아 ▲순천고 정병영 ▲삼호고 양회룡 ▲함평골프고 이천호

◇공모교장 ▲순천별량중 김철환 ▲장흥용산중 정성원 ▲나산실용예술중 강창완 ▲매성고 이동하 ▲강진고 오유나 ▲무안고 김환 ▲함평학다리고 김재균 ▲삼계부사관고 문성우

◇교감 승진

▲목포 김양숙 ▲목포 양주희 ▲목포 정정란 ▲순천 김진욱 ▲순천 박진근 ▲순천 방형준 ▲순천 조연희 ▲광양 김태이 ▲광양 문샛별 ▲광양 이성민 ▲광양 장일지 ▲보성 송영아 ▲강진 이승미 ▲강진 정효석 ▲무안 이선화 ▲영광 이미영 ▲장성 박민영 ▲목상고 임현숙 ▲전남미용고 이수정 ▲광양백운고 김인배 ▲광양여고 정성창 ▲한울고 고향미 ▲녹동고 기건순 ▲벌교상고 김지원 ▲다향고 오성희 ▲해남고 나도선 ▲영암낭주고 이은영 ▲전남에너지고 김점희 ▲함평골프고 김지화 ▲장성하이텍고 김희경 ▲완도고 최희경 ▲안좌고 김승호

◇교육전문직원 → 교감 전직

▲여수B 이형화 ▲순천 양승재 ▲나주 류은화 ▲나주 서남원 ▲광양 문선미 ▲담양 김윤옥 ▲담양 윤이성 ▲강진 김연욱 ▲무안 정종삼 ▲무안 채길우 ▲장성 김경신 ▲장성 김은영 ▲목포여고 조현진 ▲순천여고 전하련 ▲순천팔마고 류제균 ▲나주고 한신 ▲전남외국어고 고경란 ▲전남미래국제고 안상묵 ▲광양햇살학교 최양미

◇ 교감 전보 ▲담양 김선미 ▲화순 심윤희 ▲신안 송유정 ▲봉황고 김미원


■중등 교육전문직원


◇중등 장학관ㆍ교육연구관

▲국제교육원장 조현경 ▲목포교육지원청 교육장 박재현 ▲진도교육지원청 교육장 하숙자 ▲정책기획과 오상원 ▲중등교육과 홍성수 ▲진로교육과 김명진 ▲교육연수원 연수운영부장 최은정 ▲자연탐구원 분원장 이영숙 ▲곡성교육지원청 교육지원과장 김용현 ▲강진교육지원청 교육지원과장 배유진 ▲무안교육지원청 교육지원과장 노현진 ▲완도교육지원청 교육지원과장 차용훈 ▲목포교육지원청 학교종합지원센터장 이재실 ▲고흥교육지원청 학교종합지원센터장 김보명 ▲영광교육지원청 학교종합지원센터장 이석천

◇중등교원 → 교육전문직원

▲정책기획과 오창익 ▲글로컬미래교육과 박동욱 ▲노사안전과 김철민 ▲중등교육과 임수연 ▲체육건강과 이용석 ▲유달학생수련장 윤재학 ▲국제교육원 천신애 ▲목포교육지원청 김성진 ▲순천교육지원청 김순현 ▲순천교육지원청 이승훈 ▲곡성교육지원청 강지수 ▲화순교육지원청 김세라 ▲장흥교육지원청 박선희 ▲강진교육지원청 김현정 ▲해남교육지원청 박송학 ▲무안교육지원청 김현돈 ▲영광교육지원청 김연희 ▲진도교육지원청 김문선 ▲신안교육지원청 이희민

◇중등 교육전문직원 전보ㆍ전직

▲정책기획과 조은경 ▲글로컬미래교육과 박주현 ▲중등교육과 기명진 ▲중등교육과 조은비 ▲진로교육과 임상수 ▲민주생활교육과 류옥정 ▲민주생활교육과 이정순 ▲민주생활교육과 조설아 ▲교육연구정보원 장원선 ▲교육연구정보원 최지영 ▲교육연수원 박현정 ▲교육연수원 손소영 ▲학생교육문화회관 이인 ▲창의융합교육원 강중원 ▲순천만생태문화교육원 최은영 ▲국제교육원 문윤주 ▲여수교육지원청 박정인 ▲나주교육지원청 김현미 ▲담양교육지원청 한승애 ▲고흥교육지원청 김수향 ▲보성교육지원청 공민숙





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
