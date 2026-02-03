본문 바로가기
경찰, '대통령실 PC 파쇄' 윤재순 前 총무비서관 소환

장희준기자

입력2026.02.03 11:40

특수본, 피의자 신분으로 첫 조사

경찰이 윤석열 전 대통령 파면 직후 대통령실 PC 초기화에 관여한 의혹을 받는 윤재순 전 대통령실 총무비서관을 3일 피의자 신분으로 불러 조사하고 있다.


경찰청 3대 특검 특별수사본부는 이날 오전부터 서울 중구 특수본 사무실에서 윤 전 비서관을 조사하고 있다. 윤 전 비서관이 특수본에서 조사받는 건 처음이다.

서울 서대문구 경찰청. 김현민 기자

윤 전 비서관은 정진석 전 대통령비서실장과 함께 새 정부에 업무를 인계하면서 대통령실 PC 1000여대를 초기화하도록 지시한 혐의를 받고 있다. 내란특검 사건을 넘겨받는 특수본 2팀은 공용전자기록 손상과 대통령기록물법 위반, 직권남용 등 혐의를 적용했다.


앞서 내란특검은 윤 전 비서관이 당시 윤석열 정부 대통령실 직원들에 "제철소 용광로에 PC를 넣어 폐기하라"고 지시했다는 진술을 확보한 것으로 전해졌다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
