에어로케이, 1월 청주공항 국제선 17만명 돌파… "연 200만명 기대"

최영찬기자

입력2026.02.03 11:38

중단거리 노선 확대 주효

에어로케이가 올해 초부터 청주국제공항 국제선 이용객 기록을 갈아치우며 성장세를 이어가고 있다.


에어로케이, 1월 청주공항 국제선 17만명 돌파… "연 200만명 기대"
에어로케이는 지난 1월 청주공항 국제선 이용객이 17만명을 넘어섰다고 3일 밝혔다.

이는 지난해 1월 이용객인 약 8만8000명 대비 90% 이상 증가한 수치로, 1년 만에 두 배에 육박하는 성장을 이뤘다.


앞서 에어로케이는 지난 한 해 동안 청주공항에서 국제선 이용객 126만명을 돌파하며 역대 최대 실적을 기록한 바 있다.


올해도 월간 이용객이 큰 폭으로 늘어나면서 연간 국제선 이용객 200만명 달성이 무난할 것이라는 전망이 나온다.

이 같은 실적은 일본과 동남아 등 중·단거리 노선을 중심으로 한 운항 확대와 청주공항 거점 전략이 성과를 낸 결과로 풀이된다. 에어로케이는 국제선 증편과 노선 다변화를 통해 중부권 지역의 해외 관광 수요는 물론 외국인 관광객 유입에도 기여하고 있다는 평가다.


에어로케이 관계자는 "청주공항을 거점으로 국제선 노선 확대와 운항 안정화에 집중해 온 결과가 가시적인 성과로 나타나고 있다"며 "수요 흐름에 맞춘 노선 운영을 통해 청주공항 국제선 활성화에 박차를 가할 계획"이라고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

