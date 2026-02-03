본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

'국회 위증 혐의' 박대준 전 쿠팡 한국대표, 경찰 출석

오지은기자

입력2026.02.03 11:19

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국회증언감정법상 위증 등 혐의
박대준 "성실히 조사 다 받겠다"

국회 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 위증한 혐의를 받는 박대준 전 쿠팡 한국 대표가 경찰에 출석했다.


서울경찰청 반부패수사대는 국회증언감정법상 위증 등의 혐의로 박 전 대표를 피의자 신분으로 불러 조사 중이라고 3일 밝혔다.

이날 오전 10시 서울경찰청 마포청사에 도착한 박 전 대표는 "성실히 조사를 다 받도록 하겠다"고 말한 뒤 조사실로 향했다. 위증 혐의를 인정하는지 묻는 질문에는 답하지 않았다.

지난해 말 국회 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 위증한 혐의로 고발된 박대준 전 쿠팡 한국대표가 3일 서울 마포구 서울경찰청 반부패수사대에 조사를 위해 출석하고 있다. 연합뉴스

지난해 말 국회 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 위증한 혐의로 고발된 박대준 전 쿠팡 한국대표가 3일 서울 마포구 서울경찰청 반부패수사대에 조사를 위해 출석하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

박 전 대표는 지난해 12월30일 국회 쿠팡 청문회에 증인으로 출석해 개인정보 유출 사태와 물류센터 노동자 고 장덕준씨 과로사 등에 대한 증언 과정에서 사실과 다른 발언을 한 의혹을 받는다.


국회 과학기술정보방송통신위원회는 박 전 대표와 김범석 쿠팡 Inc 의장, 해럴드 로저스 쿠팡 한국 임시 대표 등 7명을 위증 혐의로 고발했다. 경찰은 박 전 대표를 상대로 청문회 발언 경위를 따져 물을 예정이다.


박 전 대표는 지난달 8일에도 김병기 무소속 의원의 '쿠팡 오찬' 사건 참고인으로 경찰에 출석한 바 있다. 김 의원은 국정감사를 앞둔 작년 9월 박 전 대표를 만나 고가의 식사를 하고 쿠팡에 취업한 전 보좌관에 대한 인사 불이익을 요구한 의혹으로 수사받고 있다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'1.4억원 성과급' SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아진 이유 '1.4억원 성과급' SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2만5000원에 100개 구매 성공"…이마트에 몰리는 사람들, 무슨 일

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

'1.4억원 성과급' SK하닉 직원 "돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아진 이유

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"매달 10만원 넣으면 30만원 얹어드려요"…3년 뒤 1080만원 찍힌다는 '이 계좌'

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

새로운 이슈 보기