대구행복진흥원－구미 KT HCN 맞손…채널 서비스 경북권역 확대

대구행복진흥원(이사장 배기철)의 대표 평생교육 플랫폼인 '배움이락TV'(유튜브 채널)가 지난해 CMB 대구방송에 이어 이번 KT HCN까지 송출 채널을 확대하며 시도민 곁으로 더 가까이 다가간다. 특히 이번 협력은 대구 전역은 물론, 케이블 방송 서비스 권역을 따라 경북 주요 지역까지 교육 콘텐츠가 자연스럽게 확산되는 계기가 될 전망이다.

대구행복진흥원은 2일 오후 2시, 경북 구미시 KT HCN 본사에서 '평생학습 참여 확대 및 콘텐츠 공유'를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 온라인 기기 사용이 서툰 고령층과 정보 취약계층이 안방에서 TV를 통해 편리하게 교육 콘텐츠를 접할 수 있도록 학습 문턱을 낮추려는 진흥원의 의지에서 시작됐다.

배기철 대구행복진흥원 이사장(오른쪽)과 이두현 KT HCN 영남총괄본부장이 KT HCN 본사에서 '평생학습 콘텐츠 방송 송출 협력'을 위한 업무협약을 체결하고 기념 촬영을 하고 있다.

대구 시민의 학습 접근성을 획기적으로 개선하기 위해 추진된 이번 채널 다각화 전략은 대구를 넘어 경북권 주요 시·군까지 서비스 권역을 넓히는 성과를 거뒀다. 지난해 10월 CMB 대구방송과 협약에 이어 이번 KT HCN과의 협업이 성사되면서, 대구의 우수한 평생교육 콘텐츠가 경북 주요 지역까지 송출되는 체계가 자연스럽게 마련된 것이다.

시민들의 평생교육 참여 제고를 위해 시작된 플랫폼 확장 노력이 대구와 경북 일부 지역을 하나의 학습 생활권으로 묶어주는 실질적인 가교 역할을 하게 된 셈이다. 이에 따라 '대구 바로알기' 등 지역 특화 콘텐츠가 경북권에 방영되면서 양 지역 간 정서적 공감대 형성과 문화적 유대감 강화에도 기여할 것으로 기대된다.

배기철 대구행복진흥원 이사장은 "시민들이 더 편안하게 배움을 누릴 수 있도록 채널을 확대한 노력이 대구와 경북권이 교육으로 상생하는 결과로 이어져 뜻깊다"며, "확대된 서비스 권역을 바탕으로 대구와 경북이 소통하며 함께 성장하는 학습 문화를 조성해 상생의 작은 밀알이 되겠다"고 밝혔다.





