양주시, 청년 목소리 시정에 담는다…‘청년정책위원회’ 위원 모집

이종구기자

입력2026.02.03 11:07

경기 양주시가 청년의 시정 참여를 보장하고 청년정책의 주요 사항을 함께 고민할 '양주시 청년정책위원회'청년위원을 오는 23일까지 모집한다.

양주시 청년정책위원회 청년위원 모집. 양주시 제공

양주시 청년정책위원회는 청년정책의 연도별 시행계획을 수립 또는 변경하고, 추진실적을 점검하며, 청년정책의 시행을 위한 관련사업을 조정하는 등 다양한 청년정책을 위한 심사 및 토의 기구이다.


모집 대상은 청년단체에서 활동한 경험이 풍부하고 양주시 청년정책에 관심이 많은 양주시 거주자 또는 관내 사업장을 둔 19~39세 청년으로 모집인원은 2명이다. 임기는 2년이며, 1회에 한해 연임 가능하다.

선정은 심사위원단의 자체 서류심사를 통해 진행되며 최종 선정 결과는 개별 통지할 예정이다.


참여를 희망하는 청년은 양주시청 누리집 공고문에서 신청서류를 내려받아 작성 후 전자우편으로 제출하면 된다. 기타 자세한 사항은 양주시 청년체육과 청년팀으로 문의하면 된다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
