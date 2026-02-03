본문 바로가기
삼현, 창원특례시에 이웃사랑 실천 3000만원 기탁

영남취재본부 송종구기자

입력2026.02.03 11:04

저소득 노인세대, 아동양육시설에 사용

경남 창원특례시는 3일 삼현에서 설 명절을 맞아 어려운 이웃을 돕기 위해 성금 3000만원을 기탁했다고 밝혔다.

삼현, 창원특례시에 설맞이 따뜻한 이웃사랑 실천.

이번 성금은 저소득 노인 75세대와 아동양육시설 3곳에 지원될 예정이며, 명절을 앞두고 복지 사각지대에 놓인 이웃들에게 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.


장금용 창원특례시장 권한대행은 "설 명절을 맞아 주변의 소외된 이웃을 위해 따뜻한 나눔을 실천해주신 ㈜삼현에 진심으로 감사드린다. 기탁된 성금이 꼭 필요한 곳에 잘 전달되도록 세심히 챙기고, 나눔문화가 지역사회에 확산할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

한편 1988년 설립된 삼현은 모터·제어기·감속기·인버터를 모듈화해 통합한 '스마트 액추에이터'와 '스마트 파워 유닛'을 전문적으로 설계·제조하는 기업이다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

