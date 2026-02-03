본문 바로가기
신성기 창원특례시 도시공공개발국장, 주요 현안사업장 점검

영남취재본부 송종구기자

입력2026.02.03 11:01

숏뉴스
창원 시립미술관 건립공사 등 4곳

신성기 경남 창원특례시 도시공공개발국장이 최근 주요 현안 사업장인 ▲창원 시립미술관 건립공사 ▲내서도서관 건립공사 ▲산호공원 사면 보강공사 ▲호계 파크골프장 증설공사 현장을 방문해 점검했다.

신성기 공공개발국장이 현장 점검하는 모습.

신 국장은 현장 방문에서 사업 추진 현황, 공정 관리, 현장 안전관리 등을 꼼꼼히 점검하는 등 사업 추진에 총력을 기울이고 있는 현장 관계자들을 격려했다.


현재 창원 시립미술관과 내서도서관은 현재 공사 착공 준비가 차질 없이 진행되고 있는 가운데 산호공원 사면 보강공사는 공정율 66%로 3월 30일 준공 예정이다. 호계 파크골프장 증설공사는 공정률 67%, 오는 4월 11일 준공 예정으로 순항 중이다.

신성기 도시공공개발국장은 "사업장 내 안전사고가 발생하지 않도록 안전관리에 철저히 해야 한다"면서 "향후 지속해서 사업 현장을 점검하여 사업 추진에 차질이 생기지 않도록 할 계획"이라고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
