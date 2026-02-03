김민석 국무총리와 김정관 산업통상부 장관이 3일 국회에서 열린 제432회 국회(임시회) 제2차 본회의에서 대화하고 있다.
[포토] 대화하는 김민석 총리와 김정관 장관
2026년 02월 03일(화)
