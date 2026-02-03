본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

강원도교육청, 2022 개정 교육과정 안착 고교 관리자 역량 강화 연수 개최

이종구기자

입력2026.02.03 10:46

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원특별자치도교육청은 2022 개정 교육과정의 안정적인 현장 안착을 지원하고 고등학교 교육과정 운영에 대한 전문성을 강화하기 위해, 3일 '새학기 고등학교 교육과정-수업-평가 일체화 및 창의적 체험활동 설계 연수'를 운영했다.

강원특별자치도교육청이 3일 '새학기 고교 교육과정·수업·평가 일체화-창의적 체험활동 설계 연수'를 개최하고 있다. 강원도교육청 제공

강원특별자치도교육청이 3일 '새학기 고교 교육과정·수업·평가 일체화-창의적 체험활동 설계 연수'를 개최하고 있다. 강원도교육청 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 연수는 2022 개정 교육과정의 고등학교 2학년 본격 도입을 앞두고, 학생 선택 과목 편제와 진학 연계 교육활동의 설계·운영 역량을 강화하는 데 목적이 있다.


연수는 강원특별자치도교육청 6층 대강당에서 고등학교 교감, 교무부장, 교육과정 부장 등 200여 명이 참석한 가운데 진행됐다.

이번 연수에서는 △2022 개정 교육과정의 방향과 주요 내용 이해 △깊이 있는 학습을 촉진하기 위한 교육과정-수업-평가 일체화 △더배움공동체(교사의 전문적 학습 공동체) 운영 활성화 △창의적 체험활동 설계 및 진학 연계 학교생활 기록 내실화 등이 중점적으로 다뤄졌다.


김성래 중등교육과장은 "이번 연수를 통해 새 학기 고등학교 학교교육계획 수립을 지원하고, 수업-평가와 학교생활기록의 연계를 강화해 내실 있는 교육과정 운영과 공교육 경쟁력 제고를 위해 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'1.4억원 성과급' SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아진 이유 '1.4억원 성과급' SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2만5000원에 100개 구매 성공"…이마트에 몰리는 사람들, 무슨 일

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

'1.4억원 성과급' SK하닉 직원 "돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아진 이유

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"매달 10만원 넣으면 30만원 얹어드려요"…3년 뒤 1080만원 찍힌다는 '이 계좌'

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

새로운 이슈 보기