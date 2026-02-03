강원도교육청, 2022 개정 교육과정 안착 고교 관리자 역량 강화 연수 개최

강원특별자치도교육청은 2022 개정 교육과정의 안정적인 현장 안착을 지원하고 고등학교 교육과정 운영에 대한 전문성을 강화하기 위해, 3일 '새학기 고등학교 교육과정-수업-평가 일체화 및 창의적 체험활동 설계 연수'를 운영했다.

강원특별자치도교육청이 3일 '새학기 고교 교육과정·수업·평가 일체화-창의적 체험활동 설계 연수'를 개최하고 있다. 강원도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 연수는 2022 개정 교육과정의 고등학교 2학년 본격 도입을 앞두고, 학생 선택 과목 편제와 진학 연계 교육활동의 설계·운영 역량을 강화하는 데 목적이 있다.

연수는 강원특별자치도교육청 6층 대강당에서 고등학교 교감, 교무부장, 교육과정 부장 등 200여 명이 참석한 가운데 진행됐다.

이번 연수에서는 △2022 개정 교육과정의 방향과 주요 내용 이해 △깊이 있는 학습을 촉진하기 위한 교육과정-수업-평가 일체화 △더배움공동체(교사의 전문적 학습 공동체) 운영 활성화 △창의적 체험활동 설계 및 진학 연계 학교생활 기록 내실화 등이 중점적으로 다뤄졌다.

김성래 중등교육과장은 "이번 연수를 통해 새 학기 고등학교 학교교육계획 수립을 지원하고, 수업-평가와 학교생활기록의 연계를 강화해 내실 있는 교육과정 운영과 공교육 경쟁력 제고를 위해 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



