케이뱅크, 태국 최대 은행 카시콘과 MOU…블록체인 활용 해외송금·결제 협력

즉시·저비용 송금 및 블록체인 금융 솔루션 공동개발

케이뱅크가 태국 최대 상업은행인 카시콘뱅크와 업무협약(MOU)을 체결하고 블록체인을 활용한 해외송금 및 결제 서비스 혁신에 나선다고 3일 밝혔다.

이번 해외송금 및 결제분야 협력 MOU에는 케이뱅크와 카시콘뱅크 이외에도 국내 블록체인 개발사 비피엠지(BPMG), 태국 블록체인 인프라 개발사이자 카시콘뱅크 100% 자회사인 오빅스테크놀로지(Orbix)도 참여했다.

MOU 협약식에는 최우형 케이뱅크 은행장을 비롯해 카린 분르트발릿 박사(카시콘뱅크 부총재), 오창균 비피엠지 부대표, 피싯 꿀깐차나위친 오빅스테크놀로지 상무 등이 참석했다.

김남혁 주태국 한국대사관 총영사, 박은정 주태국 한국대사관 재경관, 카론 폴폰끄랑 태국 부총리 자문위원 등 양국 정부 관계자들도 자리했다.

이번 MOU를 통해 4사는 즉시 송금, 저비용 송금, 블록체인 기반 금융 솔루션 등에 대한 공동개발을 추진한다.

우선 블록체인 기반 국경 간 송금·결제 시스템의 기술 안정성과 사업 효율성 검증에 나선다. 케이뱅크는 한국 내 은행서비스를 맡아 국경 간 결제·송금 시스템 개발을 주도한다. 카시콘뱅크는 자체 개발한 블록체인 기반 해외 결제 인프라를 제공해 국내 거주 중인 태국인의 송금 서비스를 지원한다.

이 기술이 적용되면 국제은행간통신협정(SWIFT) 등 기존 송금 방식보다 해외송금 처리 시간이 획기적으로 단축되고 중개 수수료도 대폭 절감될 것으로 기대된다고 케이뱅크는 설명했다.

태국을 찾은 한국인 관광객이 별도 환전이나 카드 수수료 없이 결제할 수 있게 되고, 기업 간 무역 거래에도 환율 변동 리스크를 최소화할 수 있다.

최 은행장은 "블록체인을 활용한 혁신적인 금융 인프라를 통해 한국과 태국 고객 모두에게 실질적인 편익을 제공하는 것이 목표"라며 "앞으로도 안정적인 디지털 금융 생태계 구축을 통해 글로벌 시장으로 영역을 확장해 나가겠다"고 말했다.

분르트발릿 부총재는 "양국 고객에게 빠르고 효율적인 금융 경험을 제공하고, 기업 간 경제 교류에도 새로운 기회를 창출할 것"이라고 기대했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>