해수부, 해양사고 줄이기 '안전관리 역량 강화 설명회' 개최

세종=강나훔기자

입력2026.02.03 11:00

외항선사 대상 국제점검·인명안전 협약 안내
출항정지 예방·자율 안전관리 지원

해양수산부가 오는 4일 부산항 국제전시컨벤션센터에서 해양사고 저감과 외국 항만 출항 정지 예방을 위한 '안전관리 역량 강화 지원 설명회'를 개최한다.


이번 설명회는 최근 해양 안전 규제 강화와 친환경·스마트 선박 도입 확산 등 국제 해운 환경이 빠르게 변화하는 가운데 선박 회사의 자율적이고 선제적인 안전 관리 역량을 높이기 위해 마련됐다. 행사에는 외항 선박 회사의 안전관리책임자 등 안전 업무 담당자들이 참석할 예정이다.

설명회에서는 국제 항해 선박 점검과 관련한 올해 정부의 정책 방향을 비롯해 해상 인명 안전을 위한 국제 협약의 주요 내용이 공유된다. 아울러 선박 회사가 반드시 점검하고 관리해야 할 필수 안전 분야를 중심으로 실무 안내도 이뤄질 계획이다.


해수부는 향후 분기별로 주제를 달리한 설명회를 정례화하고, 선사 관계자들과 함께 선박에 직접 승선해 점검하는 현장 프로그램도 운영하는 등 국내 선사들의 자체 안전 관리 역량 강화를 다각도로 지원할 방침이다.


이수호 해수부 해사안전국장은 "안전 관리 역량을 강화하는 것은 선박 회사의 지속 가능한 성장을 위한 투자"라며 "앞으로도 우리나라 선박이 안전 관리 규정을 철저히 준수할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.




세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
