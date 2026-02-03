본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

고창문화관광재단, '문화체육관광부·한국관광공사 주관' 코리아둘레길 사업 평가 ‘우수’ 선정

호남취재본부 표영길

입력2026.02.03 14:35

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

고창문화관광재단이 문화체육관광부·한국관광공사 주관 '2025년 코리아둘레길 쉼터 및 프로그램 운영 사업' 평가에서 '우수 지자체'로 선정됐다고 3일 밝혔다.

고창군 제공

고창군 제공

AD
원본보기 아이콘

평가는 코리아둘레길 사업에 참여한 전국 28개 지방정부를 대상으로 사업 실적, 이용자 만족도, 전문가 암행 현장점검, 최종 발표 등 엄격한 심사 과정을 거쳤다. 고창군은 서해랑 길 권역 내에서 유일하게 우수 지자체로 이름을 올리는 쾌거를 이뤘다.


특히 ▲AI 기반 시스템 도입 등 단기간 내 쉼터 운영 방식 개선 ▲세계유산도시 고창의 7가지 보물을 활용한 걷기 프로그램 운영(2,173명) ▲취약계층 일자리 사업 등과 연계한 쉼터 지기의 배치 등이 좋은 평가를 득점할 수 있도록 이끌었다.

재단은 쉼터의 정기 안전 점검을 통해 여행객의 안전을 최우선으로 확보했다. 또 고창 서해랑 길 토끼 캐릭터 '햇빛이(서해랑 길 해+토끼(래빗) 빗)'를 활용한 고도화된 마케팅을 전개해 왔다.


이외에도 기존 '예향천리마실길'과 코리아둘레길을 연계하여 걷기 여행객들이 고창의 매력을 깊이 있게 느낄 수 있는 기반을 마련했다는 호평을 받았다.


조창환 고창문화관광재단 상임이사는 "세계유산도시 고창이 걷기 여행하기에 최적화된 도시임을 증명한 결과다"며 "앞으로 고창 서해랑 길이 산티아고 순례길처럼 전 세계인이 찾는 명소가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.




호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'역대급 성과급' SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아진 이유 '역대급 성과급' SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2만5000원에 100개 구매 성공"…이마트에 몰리는 사람들, 무슨 일

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

'1.4억원 성과급' SK하닉 직원 "돈 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아져

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"매달 10만원 넣으면 30만원 얹어드려요"…3년 뒤 1080만원 찍힌다는 '이 계좌'

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

새로운 이슈 보기