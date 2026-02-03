이준석, 선거연대 가능성 선 그어…"장동혁, 잠정적 경쟁자 빼고 통합"

국민의힘 소장파와 만난 이준석 대표

"張, 잠정적 경쟁자 빼고 통합하려는 것"

韓 향해서는 "냉정한 판단 할 것" 전망

이준석 개혁신당 대표가 2일 국민의힘 소장파와 만난 자리에서 지방선거 연대 가능성과 관련해 사실상 선을 그었다. 장동혁 국민의힘 대표가 잠정적인 경쟁자를 제외하고 통합을 시도할 것이라는 발언도 했다.

이 대표는 이날 서울 여의도 국회 의원회관에서 국민의힘 소장파 초·재선 모임인 대안과 미래가 마련한 공개 토론회 발제자로 참석해 "(장 대표가) 황교안 전 국민의힘 대표하고 똑같은 선택을 하고 다른 결과를 기대하는지 모르지만 아마 비슷한 결과로 귀결될 가능성이 높다"며 "제가 왜 (이런 상황을) 알고 정치(통합)에 들어가겠냐"고 말했다.

이준석 개혁신당 대표가 3일 국회 의원회관에서 국민의힘 소장파 모임인 '대안과 미래' 주최로 열린 위기의 한국 보수에 대한 진단과 해법 토론회에 참석해 발언하고 있다.

이 대표는 황 전 대표 시절에 황 전 대표가 경쟁자인 유승민 전 국민의힘 의원을 견제하며 했던 행동을 다 기억한다고 강조했다. 그는 "장 대표가 탄핵 이후 정국에서 (황 전 대표와) 같은 판단을 할 것"이라며 "밖으로는 통합 얘기를 하지만 자신의 잠정적인 경쟁자가 될 사람을 빼고 통합하겠다는 것이 명확하다"고 설명했다. 또 "그건 선악 경쟁이 아니라 전략적 선택"이라고 짚었다.

또 "보수 진영에서 합치면 이긴다 담론은 황교안 담론"이라며 "이것 때문에 저희가 휘둘리지 않는다"고 언급했다. 황 전 대표와 관련해서는 "국민의힘이 조심해야 할 건, 황 전 대표가 평택 보궐선거에 나오겠다고 하는데 평택과 상관없는 사람이 저러는 것은 백 퍼센트 나중에 단일화하자고 하는 것"이라며 "여기에 국민의힘이 넘어가는 리스크가 크다"고 우려했다.

한동훈 전 국민의힘 대표를 향해서는 "훌륭한 자원이라고 생각한다"고 말하기도 했다. 그는 "제가 (당대표를 쫓겨난) 경험을 해봐서 얘기하는데 지금 (한 전 대표는) 아마 분노기일 것"이라고 했다. 그러면서 "한 대표가 똑똑한 사람이니 분노기가 가시고 난 다음에는 냉정한 판단을 할 것이라고 생각한다"고 말했다. 당장은 아니더라도 향후 "체급이 된 인사는 다시 기회가 올 수 있다"는 발언도 했다.

이 대표는 이날 발제에서 보수 진영의 위기와 원인을 전통적인 지역 구도 및 세대 구도의 소멸이라고 지목했다. 특히 "국민의힘의 전통적인 선거 전략이던 영남과 충청의 연합을 통한 호남 고립은 이미 2000년대 초반에 무너졌다"고 짚었다. 그러면서 "이것이 보수 진영의 하나가 기회가 될 수 있다"며 "20대, 30대, 40대 초반까지는 호남에서도 득표 확장이 가능한 상태가 됐다는 것"이라고 했다.

결국 대안은 청년 세대 담론을 수용하면서 변화한 지지층에 맞는 대표성을 확립, 제도를 개혁하는 일이다. 이 대표는 "젊은 세대가 무엇에 반응하느냐를 측정하는 게 중요할 것"이라고 강조했다. 최근 젊은 층이 기존의 정치적 올바름(PC) 주의에 반감과 저항감을 느끼는 만큼 이에 대한 접근이 필요하다는 것이다. 다만 국민의힘이 그간 이런 흐름을 인식하고 접근하려는 노력을 하지 않았다는 게 이 대표 생각이다.





김평화 기자 peace@asiae.co.kr



