하남시, 초등 신입생 3000명에 하머니 10만원…3월부터 신청 시작

경기 하남시(시장 이현재)는 올해 3월부터 관내에 거주하는 초등학교 신입생에게 입학지원금 10만원을 지원한다고 3일 밝혔다.

'하남시 초등학교 입학지원금'은 지속적으로 증가하는 교육비 부담을 완화하고, 모든 아이가 출발선에서부터 공평한 교육환경을 보장받을 수 있도록 마련됐다. 아울러 초등학교 입학이라는 아이의 첫 출발을 시가 함께 책임지고 응원한다는 의미도 담고 있다.

입학지원금 도입 첫해인 올해는 약 3000명의 초등학교 신입생이 혜택을 받을 것으로 전망된다.

지원 대상은 입학일부터 신청일까지 계속해 하남시에 주민등록을 두고 초등학교 1학년에 입학한 신입생으로 입학일 이후 하남시로 전입한 경우는 지원 대상에서 제외된다.

지원금은 하남시 지역화폐인 '하머니'로 지급되며, 서적·문구·안경·의류·신발·가방 등 입학 준비에 필요한 물품을 판매하는 지역화폐 가맹점에서 사용할 수 있다. 다만 학원, 병원, 음식점, 숙박업소 등 일부 업종에서는 사용이 제한된다.

신청은 3월부터 주소지 관할 동 행정복지센터를 방문하거나 온라인 정부24를 통해 가능하다. 자세한 신청 방법과 지급 일정은 2월 중 동 행정복지센터와 관내 초등학교를 통해 안내문을 배포하고, 하남시 홈페이지와 시정 소식지를 통해 시민들에게 안내할 예정이다.

이현재 하남시장은 "이번 입학지원금이 초등학생들의 새로운 출발을 응원하는 든든한 디딤돌이 되길 바란다"며 "아이 한 명, 한 명의 교육 출발을 시가 함께 책임진다는 마음으로 모든 아이가 공평하게 교육의 첫걸음을 뗄 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

하남시는 앞으로도 아이 키우기 좋은 교육도시 조성을 시정의 핵심 과제로 삼고, 모든 학생이 평등하게 교육 기회를 누릴 수 있도록 생애주기별 교육복지 지원을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.





하남=이종구 기자



