신한라이프, 사망보험금 유동화 비대면 서비스 선봬

신한라이프는 사망보험금 유동화 서비스 편의성을 높인 '사망보험금 유동화 비대면 서비스'를 오픈했다고 3일 밝혔다.

이번 서비스 출시로 고객은 별도 방문 없이 콜센터를 통해 사망보험금 유동화를 신청할 수 있게 됐다. 접수 이후 필요한 안내 사항과 관련 서류가 모바일을 통해 전달되며, 기존 대면 위주의 절차를 간소화해 고객의 시간·공간적 제약을 크게 줄였다.

전화 상담을 중심으로 신청부터 진행 안내까지 한 번에 이뤄지는 구조로 고령자나 거동이 불편한 고객도 보다 쉽게 서비스를 이용할 수 있다. 배정 상담사가 신청 절차를 전담 지원하는 방식을 도입해 서비스 이용 과정의 신뢰성과 안정성도 강화했다.

지난해 10월 신한라이프는 사망보험금을 생전에 활용할 수 있도록 지원하는 사망보험금 유동화 서비스를 선보인 바 있다. 이번 비대면 서비스 도입을 통해 고객 접근성과 이용 편의성이 한층 강화될 것으로 기대하고 있다.

신한라이프 관계자는 "사망보험금 유동화 서비스가 고객의 노후생활에 필요한 자금 활용과 직결되는 만큼 비대면 환경에서도 보다 쉽고 안정적으로 이용할 수 있도록 프로세스를 개선했다"며 "앞으로도 고객의 눈높이에 맞춘 편리한 금융 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다"고 말했다.





