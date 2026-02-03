한우인 줄 알았더니 '라면'…삼양식품의 설 이색 이벤트

설 명절 맞아 ‘삼양1963 선물세트’ 출시

가격 1만9630원, 판매 수량 1963세트

삼양식품은 설 명절을 맞아 프리미엄 라면 선물 세트인 '삼양1963 선물 세트'를 출시했다고 3일 밝혔다. 상자를 열면 명절 대표 선물인 고기 세트를 떠올리게 하지만, 포장을 풀면 '삼양1963' 라면이 정성스럽게 담겨 있는 것이 특징이다.

고급스러운 패키지 디자인과 보자기 연출로 명절 선물 특유의 분위기를 살리면서도, 실속 있는 라면을 선물로 제안해 색다른 재미를 더했다는 평가다.

가격과 수량 역시 제품명 '1963'에 맞췄다. 선물 세트 가격은 1만9630원이며, 판매 수량은 1963세트로 한정했다. 4일까지 카카오 선물하기 사전 예약을 통해 구매하면 2000원 할인 혜택이 제공된다. 5일부터는 네이버 공식 몰 등에서도 판매된다.

'삼양1963'은 과거 삼양라면 제조에 사용됐던 우지 유탕 방식을 현대적으로 재해석한 제품이다. 동물성 기름인 우지와 식물성 기름 팜유를 혼합한 골든블렌드 오일로 면을 튀겨 고소함과 감칠맛을 살렸다. 액상스프와 분말·후첨 후레이크를 적용해 풍미를 강화했고, 사골 육수를 바탕으로 무와 대파, 청양고추를 더해 깊고 깔끔한 국물 맛을 구현했다.

삼양식품 관계자는 "명절하면 떠오르는 대표 선물인 고기 세트를 '삼양1963'만의 방식으로 위트 있게 풀었다"며 "명절 선물의 틀을 벗어난 이번 이벤트를 통해 삼양1963만의 매력과 브랜드 스토리로 더욱 친근하게 다가가고 싶다"고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>