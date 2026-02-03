본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]'실적 회복·배당금 증액 기대' SK텔레콤, 4.49%↑

김대현기자

입력2026.02.03 10:27

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

올해 실적 회복과 배당금 증액이 기대되는 SK텔레콤 의 주가가 오름세다.


3일 오전 10시10분 기준 SK텔레콤은 전 거래일 대비 3100원(4.49%) 오른 7만2200원에 거래됐다.

[특징주]'실적 회복·배당금 증액 기대' SK텔레콤, 4.49%↑
AD
원본보기 아이콘

이날 NH투자증권은 SK텔레콤에 대해 "해킹 사건으로 힘들었던 지난해를 뒤로 한 채 다시 회복되는 2026년이 될 전망"이라며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 기존 6만3000원에서 8만1000원으로 상향 조정했다.


올해 영업이익은 1조9900억원으로 전년 대비 85.4% 증가할 것으로 봤다. 안재민 NH투자증권 연구원은 "밸류에이션(기업가치 대비 주가 수준)도 정상화 구간에 진입할 것"이라며 "국내 통신사들은 글로벌 통신사와 비교해 주주환원 측면에서는 뒤처지지 않는다. 배당수익률 4.3%와 자사주 매입 및 소각 등을 합치면 유사한 수준"이라고 짚었다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'1.4억원 성과급' SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아진 이유 '1.4억원 성과급' SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2만5000원에 100개 구매 성공"…이마트에 몰리는 사람들, 무슨 일

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

'1.4억원 성과급' SK하닉 직원 "돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아진 이유

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"반찬 더 주세요"는 이제 옛말? 고물가에 흔들리는 '무료 리필' 문화

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

새로운 이슈 보기