영주시, 2027년 국가투자예산 선점 시동… 75개 사업 1398억원 확보 총력

경북 영주시가 2027년도 국가투자예산 확보를 위해 빠른 행보에 나섰다.

영주시는 지난 2일 시청 강당에서 '2027년도 국가투자예산 확보 전략회의'를 열고, 내년도 국가예산 확보를 위한 대응 전략을 논의했다.

영주시가 '2027년도 국가투자예산 확보 전략회의'를 열고 있다. 영주시 제공

이날 회의는 엄태현 영주시장 권한대행 주재로 진행됐으며, 정부 정책 방향과 시 주요 현안 사업을 연계한 신규 사업 발굴과 전략적 대응 방안 마련에 초점을 맞췄다.

회의 결과 영주시는 도비 사업을 포함해 총 75개 사업, 1398억원 규모의 국가예산 확보 대상 사업을 선정했다. 정부 정책과의 부합성, 사업 타당성, 실현 가능성 등을 종합적으로 검토해 중점 추진 과제를 추려냈다.

신규 사업은 31개 사업 336억원 규모로, 주요 사업은 한정교(중로1-5호) 개체공사(80억원), 풍기읍 역세권 도시재생사업(50억원), 탄소중립형 비목질계 셀룰로스 생태계 육성사업(20억원), 모빌리티 부품 트라이볼로지 기술 고도화 기반 구축사업(20억원), 첨단베어링 제조공정 AI 자율제조기반 구축사업(20억원) 등이다.

계속 사업은 44개 사업 1062억원 규모로, 영주시 농촌생활권 활성화 사업(95억원), 영주호 수변 생태자원화단지 조성사업(83억원), 풍기·가흥 정수장 개량사업(각 64억원), 영주호 관광 순환 보행교 조성사업(52억원), 옥계 자연재해위험개선지구 정비사업(50억원), 풍기지구 풍수해 생활권 종합정비사업(50억원), 지역활력타운 조성사업(48억원) 등이 포함됐다.

시는 안정적인 국·도비 확보를 통해 주요 현안 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 중앙부처 및 경북도와의 협력을 강화하는 등 행정력을 집중할 방침이다.

엄태현 영주시장 권한대행은 "열악한 지방재정을 극복하고 지역 발전을 가속화하기 위해 국가투자예산 확보는 무엇보다 중요하다"며 "정부 공모사업에 적극 대응하고, 정부 정책과 연계한 신규 사업을 철저히 발굴해 실질적인 성과를 거두겠다"고 강조했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



