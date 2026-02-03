산업부, K-섬유패션 글로벌 경쟁력 강화에 230억원 투입

K팝 협업 굿즈·AI 제조공급망 구축 등 15개 과제 공모

수출·브랜드 육성 동시 지원

산업통상부는 'K-섬유패션' 산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 '2026년도 섬유패션 기술력 향상 및 패션산업 지식기반화 구축 사업'을 공고하고 참여 기업과 기관 모집에 나선다고 3일 밝혔다.

K-섬유패션은 문화적 감성과 제조 역량이 결합된 고부가가치 감성 산업으로, 최근 K-컬처 확산과 맞물려 해외 시장에서 인지도와 관심이 빠르게 확대되고 있다. 산업부는 이러한 흐름을 수출 확대와 산업 성장으로 연결하기 위해 글로벌 진출 지원과 AX·DX 기반 제조 역량 제고를 중심으로 총 15개 과제에 230억원을 투입할 계획이다.

특히 올해 사업은 K팝 엔터테인먼트사와의 협업을 통한 '올 인 코리아(All in Korea)' 기반 K-굿즈 제작과 K-패션 스타 브랜드 육성, 인공지능(AI) 기반 상생형 제조 공급망 구축, 고부가·차별화 섬유 소재 개발 및 시제품 제작 등을 핵심 축으로 추진된다. 이를 통해 브랜드 인지도 제고부터 제조 혁신, 수출 경쟁력 강화까지 전 주기를 아우르는 지원 체계를 마련한다는 구상이다.

한국국제문화교류진흥원에 따르면 2024년 소비재 한류 영향계수는 의류 17.6%, 식품 17.4%, 화장품 17.1%, 가전 4.7%로 집계돼 패션을 포함한 소비재 분야에서 한류의 파급력이 뚜렷하게 나타나고 있다.

사업 공고의 세부 내용은 산업부와 한국산업기술진흥원, 보조금통합포털 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 참여를 희망하는 기업과 기관은 오는 13일부터 3월 3일까지 한국산업기술진흥원과 보조금통합포털을 통해 신청서를 접수해야 한다.

최우혁 산업부 첨단산업정책관은 "K-섬유패션에 대한 세계적 관심과 기대가 실질적인 산업 성장으로 이어지도록 민관이 함께 노력해야 할 시점"이라며 "정부는 기술과 데이터 기반 제조 혁신, 체계적인 해외 진출 지원 전략을 통해 글로벌 무대를 향한 K-섬유패션의 도전을 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



