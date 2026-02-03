본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

동두천시, 헌혈자 ‘온누리상품권 1만원’ 지급…혈액 수급 안정 총력

이종구기자

입력2026.02.03 10:10

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 동두천시는 지난 1월 30일 헌혈 장려와 안정적인 혈액 수급을 위해 대한적십자사 서울동부혈액원에 온누리상품권 1만원권 2,000장을 전달했다.

동두천시청 전경. 동두천시 제공

동두천시청 전경. 동두천시 제공

AD
원본보기 아이콘

시는 헌혈 문화 확산과 혈액 수급 안정에 기여하고자 2023년부터 대한적십자사 서울동부혈액원과 헌혈자 지원 업무협약을 체결하고, 매년 관내 헌혈자에게 1만 원 상당의 온누리상품권을 지급하고 있다. 특히 올해는 헌혈 참여 활성화를 위해 지난해보다 지원 규모를 확대해 헌혈자 지원을 강화했다.


아울러 동두천시에서는 매주 수요일 지행역 4번 출구 광장에서 서울동부혈액원의 헌혈버스가 운영되고 있으며, 학교·교육지원청·시청 등 공공기관을 대상으로 한 찾아가는 헌혈버스 운영을 통해 시민들의 헌혈 참여를 독려하고 있다.

동두천시보건소 관계자는 "시민들의 자발적인 헌혈 참여가 확대돼 혈액 수급 불균형 해소에 도움이 되고, 헌혈 문화가 지역사회 전반에 확산되길 바란다"고 말했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'1.4억원 성과급' SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아진 이유 '1.4억원 성과급' SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2만5000원에 100개 구매 성공"…이마트에 몰리는 사람들, 무슨 일

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"반찬 더 주세요"는 이제 옛말? 고물가에 흔들리는 '무료 리필' 문화

"떠오르는 스타였는데"…자던 중 독사에 물려 사망한 나이지리아 20대 가수

'1.4억원 성과급' SK하이닉스 직원 "돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아진 이유

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

새로운 이슈 보기