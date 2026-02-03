본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

'사무실이 공짜'…시흥시, 중장년층에 공유오피스 무료 대관

정두환기자

입력2026.02.03 10:03

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시흥시북부장장년센터에 '공간' 개소…사무기기도 이용 가능

경기도 시흥시가 재취업이나 창업을 준비하는 중장년층을 위해 사무공간을 무료로 제공한다.

'사무실이 공짜'…시흥시, 중장년층에 공유오피스 무료 대관
AD
원본보기 아이콘

시흥시는 대야동 465-4 소재 시흥시북부중장년센터 1층에 중장년의 창업 준비와 경제활동 재개를 지원하는 공유오피스 '공간'을 마련, 이달부터 운영을 시작했다고 3일 밝혔다.


'공간'은 사무공간 마련에 어려움을 겪는 중장년 예비창업자와 1인기업, 프리랜서, 재취업 준비자를 위한 곳이다. 이용자는 개인 업무, 창업 준비, 회의 준비, 문서 작업 등 다양한 용도로 활용할 수 있다.

센터 1층에는 개인 업무가 가능한 사무공간이 조성돼 있으며, 4층 스마트라운지에서는 노트북, 프린터 등 사무기기를 무료로 이용할 수 있다.


40~64세 시흥시민은 누구나 이용할 수 있다. 희망자는 당일 센터를 방문해 신청 및 좌석을 선택한 후 바로 사용할 수 있다. 운영 시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지며, 주말과 법정 공휴일에는 휴관한다. 이용 관련 문의는 시흥시청 일자리경제과로 하면 된다.


공간이 마련된 센터는 중장년의 실질적 경제활동 재개를 돕는 거점 공간이다. 이곳에서는 ▲취업 상담 및 알선 ▲생애설계 상담 ▲일·활동 지원 ▲중장년 교육프로그램 등 다양한 취업 지원 서비스를 운영한다.

정호기 시흥시 경제국장은 "공유오피스가 새로운 도전을 돕는 출발점이 되기를 바란다"라며 "중장년이 지역 내 지속적인 경제활동을 이어갈 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'1.4억원 성과급' SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아진 이유 '1.4억원 성과급' SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2만5000원에 100개 구매 성공"…이마트에 몰리는 사람들, 무슨 일

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"반찬 더 주세요"는 이제 옛말? 고물가에 흔들리는 '무료 리필' 문화

"떠오르는 스타였는데"…자던 중 독사에 물려 사망한 나이지리아 20대 가수

'1.4억원 성과급' SK하이닉스 직원 "돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아진 이유

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

새로운 이슈 보기