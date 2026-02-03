본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

오픈AI, '추론' 영역서 엔비디아 칩에 불만…대안 모색

오수연기자

입력2026.02.03 11:19

시계아이콘01분 03초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

추론 인프라 중 약 10% 대체 검토

챗GPT 개발사 오픈AI가 엔비디아의 최신 인공지능(AI) 칩에 대한 대안 마련에 나섰다.


로이터통신은 2일(현지시간) 소식통 8명을 인용해 오픈AI가 엔비디아의 최신 칩에 만족하지 못해 이 같은 행보를 보이고 있다고 보도했다.

로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

오픈AI는 챗GPT 같은 AI의 모델이 사용자의 질문에 응답하는 '추론' 과정에서 엔비디아의 칩에 한계를 느끼는 것으로 전해졌다. 대규모 AI 모델 학습용 칩에서는 여전히 엔비디아가 지배적인 위치를 차지하고 있다. 그러나 추론은 AI 칩 영역에서 새로운 경쟁의 장이라 할 수 있다. 소식통은 오픈AI가 자사 추론 인프라 중 약 10%는 다른 칩으로 대체하려 한다고 전했다. 로이터는 오픈AI가 추론용 칩 시장에서 대안을 찾기로 한 결정이 엔비디아의 AI 시장 지배력의 중요한 시험대가 될 것이라고 전망했다.

엔비디아의 대안을 찾기로 한 오픈AI의 이번 결정은 두 회사 간 투자 협상과도 맞물려 있다. 지난달 30일 월스트리트저널(WSJ)은 엔비디아가 지난해 9월 오픈AI에 1000억달러를 투자하기로 한 계획을 보류하고 있다고 보도했다. 양 사는 지난해 9월 전략적 파트너십을 체결하고 투자를 논의하기 시작했다. 오픈AI는 엔비디아의 투자금을 AI 데이터센터 구축과 엔비디아 칩 구매 등에 활용할 방침이었다. 당초 몇 주내 계약이 완료될 것으로 예상됐으나 아직도 지지부진한 상태다. 소식통은 오픈AI의 제품 로드맵 변화로 요구되는 연산 자원의 성격이 변했고, 이로 인해 엔비디아와의 협상이 지연됐다고 전했다. 지난달 31일 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 이 같은 보도에 대해 "말도 안 되는 소리"라고 일축하며 오픈AI가 현재 진행 중인 투자 라운드에 참여할 것이라고 밝혔다.


엔비디아와 오픈AI 간 파트너십 계약이 지지부진한 사이 오픈AI는 지난해 엔비디아의 경쟁사인 AMD와 AI 칩 다년간 공급 계약을 체결하고 AMD의 지분 10%를 인수할 수 있는 선택권을 받았다. 또 오픈AI는 세레브라스(Cerebras), 그록(Groq) 등 AI 추론 칩 특화 스타트업과도 협력을 논의해왔다고 두 명의 소식통은 전했다. 다만 엔비디아가 그록과 200억달러 규모의 라이선스 계약을 체결하며 오픈AI와 그록 간 논의는 중단됐다.


한편 이날 엔비디아의 오픈AI 투자 계획이 중단됐다는 WSJ 보도에 뉴욕 증시에서 엔비디아 주가는 2.89% 하락 마감했다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'1.4억원 성과급' SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아진 이유 '1.4억원 성과급' SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2만5000원에 100개 구매 성공"…이마트에 몰리는 사람들, 무슨 일

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

'1.4억원 성과급' SK하닉 직원 "돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아진 이유

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"매달 10만원 넣으면 30만원 얹어드려요"…3년 뒤 1080만원 찍힌다는 '이 계좌'

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

새로운 이슈 보기