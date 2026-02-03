본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

과학

양자컴퓨터 성능 좌우할 '소재'부터 챙긴다…정부, IBS 현장서 기초연구 점검

김종화기자

입력2026.02.03 15:00

수정2026.02.03 15:09

시계아이콘01분 03초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

양자 강국 전략의 출발점으로 '양자 물질·소재' 부각

양자컴퓨팅과 양자통신 경쟁이 본격화되는 가운데, 정부가 양자 기술의 성패를 가를 핵심 요소로 '소재·물질' 기초연구를 전면에 내세웠다. 양자 알고리즘이나 시스템 이전에, 이를 떠받치는 양자 물질의 품질과 제어 기술이 경쟁력을 좌우한다는 판단에서다.


구혁채 과학기술정보통신부 제1차관은 3일 양자 소재 연구를 선도하는 기초과학연구원(IBS) 이차원 양자 헤테로구조체 연구단을 찾아 연구 현장을 점검하고 연구자들과 간담회를 가졌다. 이번 방문은 정부의 현장 소통 프로그램인 '프로젝트 공감118'의 일환으로, 최근 발표된 제1차 양자과학기술 및 양자산업 육성 종합계획의 실질적 이행 방향을 점검하기 위해 마련됐다.

구혁채 과학기술정보통신부 제1차관이 한 행사에서 발언하고 있다. 연합뉴스 제공

구혁채 과학기술정보통신부 제1차관이 한 행사에서 발언하고 있다. 연합뉴스 제공

AD
원본보기 아이콘

이차원 양자 헤테로구조체 연구단은 그래핀과 육방정계 질화붕소(h-BN) 등 서로 다른 이차원 소재를 원자층 단위로 정밀하게 적층해 기존에 없던 양자 물성을 구현하는 연구를 수행하고 있다. 특히 연구단이 개발 중인 초저유전 비정질 질화붕소는 차세대 반도체와 양자 소자의 핵심 소재로, 양자컴퓨터 성능과 양자 센서 정밀도를 좌우할 기반 기술로 주목받고 있다.

현장 점검에서 구 차관은 양자기술첨단기기센터 등 첨단 연구장비 운용 현황과 실험 공간을 살피며, 장기간 축적이 필요한 양자 소재 연구의 특성을 고려한 안정적 연구 환경 조성의 중요성을 강조했다. 또한 IBS와 성균관대 등 선도 연구그룹 간 학술·인력 교류와 연구 장비 공동 활용을 확대해 국내 양자 기초연구 생태계를 한 단계 끌어올려 달라고 당부했다.


이어진 간담회에서는 국내 양자 물질·물성 분야의 연구 수준과 글로벌 경쟁 구도, 기초연구 인력 양성의 어려움, 핵심 소재 기술의 자립 필요성 등이 논의됐다. 연구자들은 단기간 성과 중심의 평가 구조보다는, 장기적 관점에서 양자 기초과학을 뒷받침할 제도적 지원이 필요하다고 입을 모았다.


연구단을 이끄는 신현석 단장은 "양자 기술의 성패는 결국 소재의 품질과 이를 얼마나 정밀하게 제어할 수 있느냐에 달려 있다"며 "정부의 장기적 지원에 힘입어 양자 소재 분야에서 세계적 수준의 연구 성과를 창출하겠다"고 말했다.

구 차관은 "양자 기술은 미래 산업의 판도를 바꿀 전략 기술이며, 그 출발점은 기초과학"이라며 "연구자들이 단기 성과에 쫓기지 않고 도전적인 양자 소재 연구에 전념할 수 있도록 안정적인 지원 체계를 구축해 나가겠다"고 밝혔다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아진 이유 SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2만5000원에 100개 구매 성공"…이마트에 몰리는 사람들, 무슨 일

"직장인 부러움 폭발"…'성과급 1.4억' 하이닉스 '두쫀쿠 매니저' 공고

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"매달 10만원 넣으면 30만원 얹어드려요"…3년 뒤 1080만원 찍힌다는 '이 계좌'

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

새로운 이슈 보기