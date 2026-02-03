한국오라클 "AI 내재화된 데이터베이스로 기업 혁신 지원"

"기업이 인공지능(AI) 내재화를 통해 효율적으로 데이터를 탐색하고, 일관된 AI 인사이트를 확보할 수 있도록 지원하겠다."

티르탄카르 라히리 오라클 AI 엔진 부문 수석 부사장은 3일 서울 그랜드 인터콘티넨탈 파르나스 호텔에서 열린 '오라클 AI 서밋 2026'에서 데이터 혁신을 위한 AI 전략을 소개하며 이같이 말했다.

오라클은 주요 데이터 유형 전반에 대한 AI 벡터 검색을 지원하는 오라클 AI 데이터베이스 26 ai로 한국 시장을 공략하고 있다. 지난해 10월 출시된 이 서비스는 유사성을 기반으로 다양한 데이터를 밀리초 단위로 검색하는 AI 벡터 기능이 핵심이다. 티르탄카르 부사장은 "기업 데이터 관리의 전략적 필수 요소로 자리 잡은 AI를 데이터 플랫폼의 핵심에 내재화하는 데 초점을 맞췄다"고 강조했다.

특히 오라클은 한국 시장의 점진적인 성장세에 주목했다. 김성하 한국오라클 사장은 최근 두 자릿수 성장이 6년 이상 이어져 오고 있다고 밝혔다. 김 사장은 "오라클 클라우드 인프라스트럭처(OCI)의 성능, 안정성, 비용 효율성에 기반한 고객들의 신뢰로 클라우드 소비가 전년 대비 두배 이상 증가했다"고 설명했다. OCI는 기업이 애플리케이션과 데이터 소스를 연결하고, 중앙집중식 관리를 할 수 있도록 돕는 오라클의 클라우드 인프라 서비스다.

한국오라클은 현재 '기업을 위한 AI 전략'에 집중하고 있다고도 했다. 김 사장은 "오라클의 AI 에이전트 전략은 xAI, 구글, 메타, 코히어, 오픈AI 등의 AI 모델과 결합해 엔터프라이즈 환경에 최적화된 서비스를 제공하고 있다"고 말했다.

'모든 것을 변화시키는 AI'를 주제로 열린 이번 행사는 AI와 데이터를 중심으로 확장된 오라클의 기술 전략과 국내외 기업들의 성공 사례를 공유하는 대표 행사로, IT업계 관계자 1000명 이상이 참석했다.





