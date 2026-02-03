삼진제약 위시헬씨, '2026년 행운 가득 설 선물 대전' 프로모션 진행

최대 78% 할인과 인기제품 9900원 특가 등 파격 혜택

삼진제약 토탈 헬스케어 브랜드 '위시헬씨'는 다가오는 설 명절을 맞아 고객 감사의 마음을 담은 '2026년 설 선물 대전' 프로모션을 진행한다고 3일 밝혔다. 이번 프로모션은 '행운 가득! 풍성한 혜택'을 주제로 기획됐으며, 가족과 지인들에게 건강을 선물하고자 하는 소비자들을 위해 합리적인 가격대와 다채로운 구성의 선물세트를 선보일 예정이다.

'위시헬씨'는 이번 행사 기간 중 '선착순 알림 받기 이벤트'에 참여하는 고객에게 인기 제품을 9900원에 구매할 수 있는 특별한 기회를 제공하며 또한, 품목에 따라 최대 78% 할인된 설 한정 특가 혜택을 마련하는 등 명절 선물을 준비하고자 하는 소비자의 부담을 대폭 낮췄다. 특히, 새해의 좋은 기운을 나누기 위해 삼진제약 공식 네이버 스마트스토어에서 제품을 구매하는 고객 전원에게 행운을 상징하는 네잎클로버 '100% 행운 증정 이벤트'도 병행한다.

이번 기획전은 소비자의 다양한 니즈를 반영해 '기능성 건강기능식품'부터 '프리미엄 전통 원료 제품' 까지 선택의 폭을 넓혔다.

▲'청담관절'은 부모님의 관절 및 연골 건강 관리를 위한 식약처 인증 건강기능식품으로서 관절 및 연골 인대 조직의 주요 구성 성분인 MSM 2000㎎과 연골의 정상적인 기능 유지에 도움을 줄 수 있는 NAG 500㎎을 함유하고 있다. 그리고 체내 흡수가 용이한 수용성 젖산 칼슘 210㎎을 더해 뼈 건강까지 복합적으로 관리할 수 있다.

▲'녹용 구증구포 흑도라지 진액스틱'은 뉴질랜드 청정 지역의 발효 녹용과 강원도 양구산 약도라지를 구증구포(아홉 번 찌고 아홉 번 말림) 공법으로 정성껏 달여 내었다. 녹용의 영양 성분 유지를 위해 저온 발효 공법을 적용했으며, 국내산 6년근 홍삼과 사양 벌꿀 등을 배합해 남녀노소 누구나 부담 없이 섭취할 수 있도록 맛과 영양까지 챙긴 제품이다.

▲'콘드로이친 6년 홍삼 진액스틱' 역시 소 연골 유래 콘드로이친과 100% 국내산 6년근 홍삼을 배합한 스틱형 제품으로, 간편하게 활력을 보충하려는 소비자들에게 실속 있는 명절 선물로 제격이다.

이 밖에도 소비자의 성별과 연령에 따라 세분화된 라인업을 갖추고 있는 '위시헬씨'의 대표품목 ▲올인원 팩 건강기능식품 '하루엔진' 시리즈도 이번 설 시즌 주력 제품으로 만나볼 수 있는 등 이번 프로모션에 대한 자세한 내용은 삼진제약 공식 네이버 스마트스토어를 통해 확인할 수 있다.

삼진제약 위시헬씨 관계자는 "2026년 새해를 맞아 소중한 분들에게 감사의 마음을 전할 수 있도록 다채로운 제품 라인업과 풍성한 이벤트를 준비했다"며 "삼진제약이 엄선한 건강 선물세트로 온 가족 그리고 지인들과 함께 건강하고 행복한 설 명절을 보내시길 바란다"라고 전했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>