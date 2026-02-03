급락 하루만에 반등성공…코스피 매수사이드카 발동(상보)

코스피가 폭락 하루만에 3% 상승 출발하며 5000선을 재탈환한 3일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피 지수는 전장 대비 165.14포인트(3.34%) 오른 5114.81에 장을 시작했다. 2026.2.3 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

코스피가 3일 급등세를 보이면서 매수 사이드카가 발동됐다.

한국거래소는 이날 오전 9시26분 유가증권시장 매수사이드카(프로그램매매 매수호가 효력정지)가 발동했다고 밝혔다.

거래소는 전일 대비 코스피200 선물(최근월물)이 5% 이상 상승 후 1분간 지속돼 매수사이드카가 발동했다고 설명했다. 발동시점부터 5분간 프로그램매매 매수호가가 효력 정지됐으며 발동 5분 경과 후 사이드카가 자동 해제됐다.

전날 코스피는 5% 이상 급락하면서 매도 사이드카가 발동된 바 있다. 미국 연방준비제도(Fed) 차기 의장으로 매파(통화긴축 선호) 성향으로 알려진 케빈 워시 전 Fed 이사가 지명되면서 증시가 급락했지만 이날 반등에 성공했다.





이창환 기자



