의정부시, 새벽 인력시장 방문…“건설 근로자 목소리 정책에 담는다”

경기 의정부시는 3일 오전 5시쯤 관내 일용근로자들의 노고를 격려하고 현장의 목소리를 청취하기 위해 현장방문을 실시했다.

이번 현장 방문은 새벽 시간대 구직을 위해 모인 일용직 건설근로자들의 근로 실태를 파악하고, 현장의 애로사항을 직접 듣기 위해 마련했다. 시는 이날 수렴한 현장 근로자들의 고충을 검토해 향후 일자리 지원 정책에 반영할 계획이다.

시는 '의정부 지역건설산업 활성화 촉진 조례'를 통해 민간 건설사업 인허가 시 지역 내 건설장비 및 인력을 50% 이상 사용하도록 적극 권장하고 있다.

또한 '의정부시 지역건설근로자 우선 고용 및 체불임금 없는 관급공사 운영을 위한 조례'에 근거해 ▲지역 근로자 우선 고용 ▲구인·구직 연계 ▲관내 업체 보유 신기술·특허 등의 설계 반영을 장려하고 있다.

시는 관내 99개 직업소개소가 운영되고 있는 만큼, 앞으로도 현장 중심의 소통을 통해 실효성 있는 지원 방안을 지속적으로 발굴해 나갈 계획이다.

의정부시 관계자는 "현장에서 청취한 의견을 정책에 반영해 지역 건설산업에 활력을 더할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





