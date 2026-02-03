새마을금고, 압류방지 전용 신상품 'MG생계비통장' 출시

새마을금고중앙회는 생계유지에 필요한 예금에 대해 압류를 방지하는 'MG생계비통장'을 출시했다고 3일 밝혔다.

MG생계비통장은 민사집행법 및 동법 시행령 개정에 근거해 신설된 생계비계좌 제도에 따라 출시되는 상품이다.

생계비계좌에 예치된 금액은 민사집행법이 정한 최저 생계비로, 이 금전에 대해서는 압류가 불가하도록 차단해 예금주(채무자)와 가족의 생계를 보호한다.

민사집행법 시행령 제2조가 정한 압류금지 생계비는 월 185만원이었으나, 금번 시행령 개정에 따라 월 250만원으로 인상됐다.

이에 따라 MG생계비통장은 1개월간 누적 입금금액과 계좌 잔액 상한이 각각 250만원으로 제한된다. 다만 기존 입금액에 대한 이자지급분은 250만원의 상한을 초과해 계좌에 입금될 수 있다.

금융기관 전체 기준 1인당 1개 계좌만 개설할 수 있기 때문에 타 금융기관의 생계비계좌를 보유하고 있지 않은 개인이라면 새마을금고 창구에서 MG생계비통장을 개설할 수 있다. 가입 가능한 연령 제한은 없으며 외국인도 가입할 수 있다.

새마을금고중앙회 관계자는 "이번 신상품은 회원의 소중한 생계비를 보호하기 위해 마련됐다"며 "앞으로도 새마을금고는 포용금융 실천에 최선을 다하겠다"고 했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>